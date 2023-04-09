CHP'de İmamoğlu ve Kaftancıoğlu krizi! Whatsapp grubunda büyük tartışma

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kriz yaşandı. Önceki gün kurulan Whatsapp grubunda çıkan tartışmanın kısa sürede bir kavgaya dönüştüğü öğrenildi.

KAPALI WHATSAP GRUBU KURDULAR 1 GÜN GEÇMEDE KAVGAYA TUTUŞTULAR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre İstanbul Büyükşehir'den sorumlu CHP grup yönetimi tarafından kurulan ve hem İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hem de İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu gruba CHP'nin İBB meclis üyeleri, 14 İlçenin Belediye Başkanları ve il teşkilatının yöneticileri alındı.

Nisan ayı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye'sinde Meclis ihtisas komisyon üyeleri, Partilerin Grup yönetimleri ve grup başkanvekillikleri belirlenecek.

İMAMOĞLU-KAFTANCIOĞLU SAVAŞINI TÜZÜK BİLE DURDURAMADI

CHP tüzüğüne göre bu seçimler kapalı oy açık tasnif şeklinde gerçekleşiyor. Ancak Mayıs ayında yapılacak genel seçimlerin sıkıştırması nedeniyle CHP de milletvekilleri listesi de Pazar günü belli olacak

KAFTANCIOĞLU "SEÇİM PAZARTESİ OLACAK" DİYOR

Bu nedenle Canan Kaftnacıoğlu seçimin listeler belli olduktan sonra Pazartesi günü yapılması gerektiğini kapalı WhatsApp grubundan yazıyor.

İMAMOĞLU "PAZAR" ISRARI YAPIYOR

Kaftancıoğlu'nun talimatının ardından Ekrem İmamoğlu gruba mesaj atarak seçimlerin Pazar günü yapılmasını istiyor

İMAMOĞLU'NDAN İŞARETİ ALANLAR HAREKETE GEÇTİ

Bu konudaki kararın kendisine olması beklenen Kaftancıoğlu'na karşı görüş bildiren İBB Başkanı bir başkaldırı sürecini başlatıyor. Grupta İmamoğlu'ndan yana tavır alan isimler peş peşe görüşüne katıldığı mesajları atıyor.

İmamoğlu'nun söylediğinin yapılması gerektiğini belirten isimlerin çoğunun İBB Meclis üyeleri olduğu belirtiliyor.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI DA "İMAMOĞLU"CU OLDU

Edinilen bilgiye göre tüm bu yaşananların ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel grupta açıkça İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu karşısına alarak İmamoğlu lehine mesajlar attı.

KAVGA ALEVLENİNCE KAFTANCIOĞLU CEPHESİ DE KONSOLİDE OLDU

İmamoğlu'nun örgütlü bir direnişe kalkıştığı bir görüntü verdiği Whatsapp grubunda durumdan hoşlanmayan Şerdil Dara Odabaşı ve bazı il yöneticileri de tarafını belli etti.

GRUP SEÇİMLERİNDE İKİLİK!

CHP'de kendine yakın isimler ile yola devam edilmesini isteyen Kaftancıoğlu ve İmamoğlu cephesindeki son duruma göre grup seçimlerinde İmamoğlu Tarık Balyalı'yı, Kaftancıoğlu ise Filiz Öztürk Çelik'i destekliyor.

KAFTANCIOĞLU SON SÖZ BENDE DİYEREK İMAMOĞLU'NU SUSTURDU

Yaşanan soğuk savaşın ardından İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yetki sahibi olarak gruba pazar günü bir araya gelebilecek olsalar da kararı verdiğini ve seçimin pazartesi günü olacağı söyleyerek İmamoğlu'nun önerisini kesin biçimde reddetti.

Kavganın asıl nedeninin hem Kaftancıoğlu ve hem de İmamoğlu'nun milletvekili listeleri için büyük bir güç mücadelesi içerisinde olduğu ve grupta yaşananların da bunun bir yansıması olduğu aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN TADINI KAÇIRAN GELİŞME

Sahaya yansıması an meselesi olan bu kavganın gruptaki yazışmaların hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da iletildiği ve bu konuyla ilgili canının sıkıldığı aktarıldı. HDP işbirliği ve seccadeye basma konusunda büyük sıkıntı yaşana Kılıçdaroğlu parti listelerinden küçük ortaklarını da aday yapma konusunda oldukça zor günler geçirirken en önemli ikinci teşkilatında da böyle bir sorunun yaşanmasıyla programına ara vererek konuyu çözmek üzere mesai harcadığı belirtildi.

İYİ PARTİ KRİZİN FARKINDA!

Diğer yandan CHP'de yaşanan kavgayla ilgili olup olmadığı henüz netleşmemekle birlikte İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray da bu sorunun ayyuka çıkmasıyla eş zamanlı olarak 'Yine mi başa döndük' şeklinde üzeri kapalı bir paylaşım yaptı.