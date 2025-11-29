İSTANBUL 16°C / 11°C
Politika

CHP'de ''İmralı'' depremi sürüyor! Belediye başkan adayı istifa etti

CHP'de farklı görevlerde bulunan ve en son Kayapınar ilçesi belediye başkan adayı olan Canan Demir, partisinin sürece destek vermemesini eleştirerek istifa etti. Demir, 'Bugün CHP'nin aldığı bu tavır; Şark Islahat Planı'nın, Tunceli'nin, Varto'nun ve 1990'ların baskıcı politikalarının zihniyetini hatırlatan, değişime kapalı bir yaklaşımın güncel tezahürüdür' dedi.

29 Kasım 2025 Cumartesi 15:42
CHP'de ''İmralı'' depremi sürüyor! Belediye başkan adayı istifa etti
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yapan Canan Demir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden derhal geçerli olmak üzere istifa ettiğini kamuoyuna bildirdiğini söyledi.

CHP'nin İmralı'ya heyet göndermeme kararı, Türkiye'nin en köklü sorunlarından biri olan Kürt meselesinde tarihsel bir fırsatsızlığın yeniden üretildiğini göstermekte olduğunu belirten Demir, "Bu karar, demokratik çözüm arayışlarının temel ilkeleri olan diyalog, müzakere ve barış fikrinin siyasal irade tarafından bilinçli biçimde reddedildiğinin açık bir göstergesidir. Tarih defalarca kanıtlamıştır ki inkar, erteleme ve yüzleşmeden kaçma hiçbir toplumsal meseleyi çözmemiştir" dedi.

"Bugün CHP'nin aldığı bu tavır; Şark Islahat Planı'nın, Tunceli'nin, Varto'nun ve 1990'ların baskıcı politikalarının zihniyetini hatırlatan, değişime kapalı bir yaklaşımın güncel tezahürüdür" diyen Demir, "CHP'de bulunma nedenim; partinin değişmekte olduğu, daha sol, daha sosyalist ve özellikle Kürt halkına yönelik tarihsel mesafesini geride bırakma iradesi taşıdığına dair inancımdı. Ancak bu karar, bu beklentimin bir yanılgı olduğunu açıkça göstermiştir. Kürtlerin siyasal iradesini yok sayan, barış fikrini riskli bulan, çözüm süreçlerine katkı sunma cesaretini göstermeyen bir yaklaşımın "değişim" olarak sunulması, gerçeği perdelemekten başka bir şey değildir. Ben bir Kürt olarak, bu coğrafyanın ağır tarihsel yükünü taşıyan biri olarak; çözümün ancak yüzleşme, diyalog ve eşit yurttaşlık zemininde mümkün olduğuna inanıyorum. CHP'nin bu süreçlere katkı sunmak bir yana, kritik bir anda diyaloğu reddeden tutumu, Kürt halkına değer vermeyen yaklaşımın halen sürdüğünü ortaya koymuştur. Bu nedenle; toplumsal barışa dair somut bir perspektif geliştiremeyen, Kürtleri yalnızca seçim dönemlerinde hatırlayan, demokratik çözümü hedeflemeyen bir partide siyaset yapmayı ahlaki ve politik olarak mümkün görmüyorum. CHP'den istifa ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Demir, daha önce Kayapınar ilçe yönetimi ve il kadın kolları başkanı görevinde bulunmuştu. Demir, en son CHP'nin Kayapınar belediye başkan adaylığında seçim yarışında bulunmuştu.

