CHP'de imza krizi: Parti tarihinde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım

23 Temmuz 2020 Perşembe 08:22 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 08:22

Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı İlhan Cihaner ve Tolga Yaman aday olurken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, delegeleri telefonla arayarak “Başka bir ismin adaylığı için destek vermeyeceğiz” şeklinde imza istedi. Delegeler bu imzayı vermedi.

68 İMZA GEREKİYOR

İki ismin de 68 imza toplaması gerekiyor. Akşam’a konuşan bir delege, “25 yıl bu partide görev yaptım. Parti tarihinde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Resmen imza vermemeleri için delegeden garanti istediler. Bu son derece antidemokratik bir uygulamadır. İmza vermeyeceğiz. Kimse de buna imza vermez” dedi.