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Politika

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye katıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde partisinden istifa eden CHP meclis üyesi AK Parti'ye geçti.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 23:47 - Güncelleme:
CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye katıldı
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen belediye meclis üyesi Serkan Güvenç'e teşekkür etti.

"DURMAKSIZIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İlçenin gelişmesi ve sorunların çözülmesi için bu yola çıktıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel bir kentte yaşaması için belediye meclisimizde birlikte karar alacak ve alınan kararları, birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İncirliovamız için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

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