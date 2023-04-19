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Politika

CHP'de istifa şoku! ''Romanlar size ne yaptı?''

Milletvekili aday listelerinde hiçbir Roman vatandaşa yer verilmemesine tepki gösteren, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
CHP'de istifa şoku! ''Romanlar size ne yaptı?''
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Purçu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 10 farklı ilinden 9 Roman vatandaşının CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu ancak bu kişilerden hiçbirinin CHP'nin Yüksek Seçim Kuruluna sunduğu listelerde yer almadığını söyledi.

Bu durumun Roman vatandaşlarda üzüntü yarattığını belirten Purçu, "Bahar gelecek derken Romanlar kışı yaşadı." dedi.

Roman vatandaşların birçok sorunu olduğunu ve muhalefet milletvekili olarak görev yaptığı süre içerisinde bu sorunları dile getirdiğini kaydeden Purçu, "Bir tane Roman vatandaşını neden listeye koymadınız? Neden yok saydınız Romanları?" diye sordu.

Türkiye'de yaşayan 6 milyon Roman'ın 4 milyon oyu olduğunu anlatan Purçu, "Bu Roman vatandaşlarımızın oylarını neden yok saydınız? 'Bir kişinin bile oyu çok önemli' derken, 'tweet'ler atarken 6 milyon Roman vatandaşın oyunu neden görmezden geliyorsunuz? Romanların Sadullah Ergin kadar değeri yok mu? Romanlar size ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Purçu, aday listesinin kesinleşmesinin son gününe kadar düzeltme beklediğini ancak hiçbir Roman milletvekili adayına listede yer verilmediğini aktardı.

İzmir'de "Kemalizm ırkçılıktır" diyen bir Genel Başkan yardımcısının birinci sıraya konulduğunu söyleyen Purçu, bunun İzmirlilere hakaret olduğunu öne sürdü.

"Halil İbrahim soforası dedik, Halil İbrahim sofrasında Romanlar var mı?" sorusunu yönelten Purçu, listelerin ekipçilik anlayışıyla yapıldığını savundu. Millet İttifakı'nda yer alan partilere verilen kontenjanı eleştiren Purçu, "Yüzde 1 bile oy alamayacak partilere kaç tane milletvekili verdiniz? Romanlardan bir aday koyamadınız mı? O dört partiyi toplayın, Türkiye'deki Roman oylarına bile yaklaşamaz." diye konuştu.

Özcan Purçu, 22 yıllık parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak, Roman dernekleri ve federasyonundan Roman aday gösterilmemesine yönelik tepkilerin bu kararında etkili olduğunu belirtti. Milletvekilliğinden de istifa etmek istediğini dile getiren Purçu, Meclis'in kapalı olması nedeniyle dilekçesinin kabul edilmediğini bildirdi.

Bir gazetecinin "İtirazlarınızı Genel Başkana ilettiniz mi?" sorusuna Purçu,"İlettim, bir sonuç alamadık. 'Sizin gibi birçok kesimi unuttuk, olabilir, çalışmaya devam edin' diye bir cevap aldım." yanıtını verdi.

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