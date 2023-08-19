CHP'de ''İyi ki kazanamamışız'' çıkışı: Bunlar Bakan olsa ne olurdu? Allah korusun

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında suların durulmadığı ve değişim tartışmalarının bitmediği CHP'de gerilim sürüyor.

İMAMOĞLU GERİ ADIM ATTI AMA...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındaki bazı isimler her ne kadar geri çekildikleri yönünde bir adım atsalar da İmamoğlu'nun Genel Başkanlık sevdası devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden ise İmamoğlu ve onunla birlikte Kılıçdaroğlu'na gizli ya da açık bayrak açan isimlere yaylım ateşleri var.

ÇAPAN'DAN AĞIR SÖZLER!

Son olarak Esenyurt'un eski Belediye Başkanı CHP'li Gürbüz Çapan, canlı yayında Engin Altay, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan gibi isimleri hedef aldı.

"BUNLAR BAKAN OLSA NE OLURDU?"

"İyi ki kazanamamışız. Bunlar Bakan olsa ne olurdu? Allah korusun" ifadelerini kullanan Çapan, değişim talepleriyle ilgili ise çok sert sözler söyledi.

"SENİN ANAN GÜZEL Mİ?"

Çapan "CHP dediğin şey Mustafa Kemal zamanında bile MYK demektir. Diyorlar ki ruhunu her şeyini teslim etmiş adamlar. Şimdi kime teslim olacaksınız. Değişim dediğin hikaye bir fikirdir. Sen kalk ben oturayım. Olur. Senin anan güzel mi? Herkes haddini bilmeli. Ağzından çıkanın hesabını yapmak zorundadır." dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLARI MAHALLELERİNDE DELEGE OLAMIYOR"

Çapan ayrıca kimi belediye başkanlarının halk nezdindeki durumunun vehametini de gözler önüne serdi ve şunları söyledi: İstanbul'da kongreye gidin bakalım ne oluyor. Belediye başkanları o kadar şahane çalışmış ki mahallelerinde delege olamıyorlar.