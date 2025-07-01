İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı.

157 kişi hakkında gözaltı kararı verilen yolsuzluk ve usulsüz soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İzmir'deki geniş çaplı yolsuzluk operasyonunun mevcut başkan Cemil Tugay'ın şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.

TUGAY'DAN İKİ AYRI SUÇ DUYURUSU

Tugay, eski Başkan Tunç Soyer ve yönetimi hakkında adliyeye iki ayrı suç duyurusunda bulundu.

İddiaları reddeden Tugay'ın Islak imzalı şikayet belgesi de ortaya çıktı.

Görsel kaynak: Sabah

ÖNCE ŞİKAYET ETTİ SONRA YALAN DEDİ

Cemil Tugay, bizzat İzmir BB'nin iç denetim raporuyla başlatılan soruşturma sonrası "Biz şikayet etmedik" dedi.

Tugay Halk TV yayınında "Biz suç duyurusunda bulunmadık. Bu bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

Görsel kaynak: Sabah

BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Cemil Tugay 'şikayet etmedim' dese de, kendisini yalanlayan belgeler ortaya çıktı.