İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı.
157 kişi hakkında gözaltı kararı verilen yolsuzluk ve usulsüz soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İzmir'deki geniş çaplı yolsuzluk operasyonunun mevcut başkan Cemil Tugay'ın şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.
TUGAY'DAN İKİ AYRI SUÇ DUYURUSU
Tugay, eski Başkan Tunç Soyer ve yönetimi hakkında adliyeye iki ayrı suç duyurusunda bulundu.
İddiaları reddeden Tugay'ın Islak imzalı şikayet belgesi de ortaya çıktı.
Görsel kaynak: Sabah
ÖNCE ŞİKAYET ETTİ SONRA YALAN DEDİ
Cemil Tugay, bizzat İzmir BB'nin iç denetim raporuyla başlatılan soruşturma sonrası "Biz şikayet etmedik" dedi.
Tugay Halk TV yayınında "Biz suç duyurusunda bulunmadık. Bu bir iftiradır" ifadelerini kullandı.
Görsel kaynak: Sabah
BELGELER ORTAYA ÇIKTI
Cemil Tugay 'şikayet etmedim' dese de, kendisini yalanlayan belgeler ortaya çıktı.