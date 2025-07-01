İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2025 Salı / 6 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8299
  • EURO
    47,0128
  • ALTIN
    4288.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'de İzmir hesaplaşması! Cemil Tugay, Tunç Soyer'in fişini çekti
Politika

CHP'de İzmir hesaplaşması! Cemil Tugay, Tunç Soyer'in fişini çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda aralarında İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun, mevcut Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yaptığı suç duyurularıyla başlatıldığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 16:40 - Güncelleme:
CHP'de İzmir hesaplaşması! Cemil Tugay, Tunç Soyer'in fişini çekti
ABONE OL

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı.

157 kişi hakkında gözaltı kararı verilen yolsuzluk ve usulsüz soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İzmir'deki geniş çaplı yolsuzluk operasyonunun mevcut başkan Cemil Tugay'ın şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.

TUGAY'DAN İKİ AYRI SUÇ DUYURUSU

Tugay, eski Başkan Tunç Soyer ve yönetimi hakkında adliyeye iki ayrı suç duyurusunda bulundu.

İddiaları reddeden Tugay'ın Islak imzalı şikayet belgesi de ortaya çıktı.

Görsel kaynak: Sabah

ÖNCE ŞİKAYET ETTİ SONRA YALAN DEDİ

Cemil Tugay, bizzat İzmir BB'nin iç denetim raporuyla başlatılan soruşturma sonrası "Biz şikayet etmedik" dedi.

Tugay Halk TV yayınında "Biz suç duyurusunda bulunmadık. Bu bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

Görsel kaynak: Sabah

BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Cemil Tugay 'şikayet etmedim' dese de, kendisini yalanlayan belgeler ortaya çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.