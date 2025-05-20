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Politika

CHP'de İzmir hüsranı! 2 milyon dedi, gerçek bakın ne çıktı?

İzmir'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenlendi. Özel'in 2 milyon kişinin katıldığını söylediği mitinge, emniyet kaynaklarından alınan rakama göre 70 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 08:38 - Güncelleme:
CHP'de İzmir hüsranı! 2 milyon dedi, gerçek bakın ne çıktı?
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla her hafta bir şehirde düzenlenmesi planlanan "demokrasi mitingleri" kapsamında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenlendi.

Miting alanındaki giriş noktalarında emniyet görevlilerinin sıkı arama yaptığı görüldü. Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer, çok sayıda vatandaş yer alırken, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL "2 MİLYON" DEDİ, EMNİYET "70 BİN"

Konuşmasında mitinge 2 milyon kişinin katıldığı vurgusunu yapan Özgür Özel, "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" açıklamasında bulunurken, emniyet kaynakları mitinge katılan kişi sayısını 70 bin olarak verdi.

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