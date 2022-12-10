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Politika

CHP'de Jeremy Rifkin çelişkisi! Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altında Türkiye'ye duyurdu. Kılıçdaroğlu, danışman olarak seçtiği Jeremy Rifkin'in toplantıya uzaktan bağlanmasının bilinçli bir tercih olduğunu savunurken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ABD'li ismin mazeretinin olduğunu söyleyerek genel başkanıyla çelişti.

10 Aralık 2022 Cumartesi 08:01 - Güncelleme:
CHP'de Jeremy Rifkin çelişkisi! Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan CHP'nin vizyon belgesinde ve sonrasında yaşanan çelişkiler yumağı "yok artık" seviyesine ulaştı. ABD'den ithal edilen Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu'nun İkinci Yüzyıla Çağrı programına gelmeyi tenezzül bile etmeyerek uzaktan katılımına CHP'nin üst yönetiminden iki farklı açıklama geldi. Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin birbirlerini yalanladı.

KİM DOĞRU SÖYLÜYOR?

Kılıçdaroğlu, Karar'a röportajda, "Türkiye teknolojiyi görsün istedik. Bilinçli bir tercihti." sözlerini sarf ederken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Mazereti olduğu için gelemedi." diyerek kendi Genel Başkanı'ndan farklı bir savunma üretti.

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