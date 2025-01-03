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Politika

CHP'de kaos bitmiyor! Kılıçdaroğlu'na yakın ismin paylaşımı partiyi karıştırdı

CHP'de parti içerisindeki yaşanan derin kriz tekrar gün yüzüne çıktı. Son olarak CHP Gümüşhane eski İl Başkanı Bedri Ağaç, sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını paylaşarak, 'Geliyor gelmekte olan' diye yazdı.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2025 Cuma 07:55 - Güncelleme:
CHP'de kaos bitmiyor! Kılıçdaroğlu'na yakın ismin paylaşımı partiyi karıştırdı
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CHP'de son haftalarda peş peşe yaşanan gelişmeler, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

Son olarak devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve sık sık kendisiyle görüşen CHP Gümüşhane eski İl Başkanı Bedri Ağaç, sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyen Ağaç'ın paylaşımı yüzlerce beğeni aldı. Yaşanan son gelişmeler, "Kılıçdaroğlu cephesi yeniden harekete mi geçiyor?" sorusunu sordurdu.

Muhalif gazeteci Enver Aysever ise, "CHP kurultaya gidecek, Özgür Özel değişecek. Çünkü kaldıramadı o koltuğu" iddiasında bulundu.

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