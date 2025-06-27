Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "CHP'de yaşanan tartışmalara" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bir ve beraber olmaktan başka çareleri olmadığını vurgulayan Yavaş, "Bu sadece bizim partimizin meselesi değil, tüm muhalefet partilerinin sorumluluğudur. Çünkü eğer birlikte hareket etmezsek, sadece bugünü değil, geleceğimizi de kaybederiz. Hatta torunlarımız dahi bizi affetmez." değerlendirmesinde bulundu.

- "TARTIŞMALARIN SONLANMASI ŞART"

Mansur Yavaş, 30 Haziran'daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerinin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkan (Özgür Özel) ve önceki Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) etrafında yürüttükleri tartışmaların, ne ülkenin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşların yoksulluk sorununa katkı sunmasının mümkün olmadığını belirtti.

Bu tartışmaların, parti kültürüyle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkana yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesinin, asla kabul edilemeyeceğini dile getiren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin sorunlarını ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi çözebilir ve bu memleketin CHP'ye ihtiyacı var. Bunun için de iç sorunlarla boğuştuğu izlenimi vermekten kaçınmamız bir gerekliliktir. Bir hafta boyunca süregelen ve Cumhuriyet Halk Partililerin hiç hoşnut olmadığı bu tartışmaların bir şekliyle sonlanması şarttır. Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dahil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir."