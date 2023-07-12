CHP'de kavga büyüyor! Salonu terk eden İmamoğlu: Kaftancıoğlu erkek olsaydı...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerilim tırmandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs sabahı 'değişim' diyerek tartışmanın fitilini yaktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan Ekrem İmamoğlu, medya baskısı ile genel başkana açık açık istifa çağrısı yaptı. Bu çağrıya partiden de destek verilince, ortalık karıştı. CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu tarafları olmak üzere parçalandı.

Kurultay'da genel başkanlık için destek toplamaya çalışan Ekrem İmamoğlu, hamle üstüne hamle yaptı. Hem İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarını hem de CHP'li İstanbul milletvekillerini topladı. Ancak umduğunu bulamadı. Son toplantıda ise gerilim tavan yaptı.



Gazeteci Yalçın Bayer'in iddiasına göre CHP'nin İBB toplantısı 10 Temmuz'da Başkanlık Sarayı'nda yapıldı. Bu sırada Kadıköy ve İBB Meclis Üyesi Hasan Gökpınar, İmamoğlu'na sert çıktı. "Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz. Geçen hafta iktidar için 'Değişim' adı altında bir web sitesi açtınız. CHP'liler hariç herkes girip CHP'ye hakaret ediyor" çıkışı yaptı.



Bu çıkışa çok sinirlenen Ekrem İmamoğlu ise bir kez daha değişim çağrısı yaptı. "Genel Başkanla telefonla ve yüz yüze görüştüm. Sözünü tutmadı. Bana verdiği söz bu değildi" ifadesini kullandı. Bu sözler, daha önce Ahlatlıbel'de 3 kez bir araya gelen ikili arasında, görevi bırakma tartışmalarının yaşandığı iddiasını güçlendirdi.

11 Temmuz'da yapılan CHP ilçe başkanları ile yapılan toplantıda da gergin bir ortam yaşandı. Sultangazi CHP ilçe başkanı Murat Poyraz'ın "Yerel seçimlerde çalıştığın kadar genel seçimlere çalışsaydın bugün seçimi kazanırdık" demesi üzerine salonda gerginlik çıktı.

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef aldı. "Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" diyerek salondan ayrıldı.