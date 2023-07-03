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Politika

CHP'de kavgayı kızıştıracak atama: Öztrak'ın karşı çıktığı Özkoç başdanışman oldu

Seçimlerde alınan büyük yenilgi sonrası sonrası kendisine yöneltilen 'istifa ve değişim' çağrılarını duymazdan gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimindeki keyfi atamalarına devam ediyor. Bakan olma hayaliyle milletvekili adayı olmayan Engin Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın söz konusu atamayı istemeyerek tartışma çıkardığı ve Özkoç'a karşı da sesini yükselttiği ileri sürülmüştü.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 19:11 - Güncelleme:
CHP'de kavgayı kızıştıracak atama: Öztrak'ın karşı çıktığı Özkoç başdanışman oldu
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Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında mağlup olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanı ve seçmenlerinin hedefi haline geldi. 'İstifa ve değişim' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, partisinin yönetim kurulunu keyfi atamalarla yeniden dizayn etti. Kılıçdaroğlu, kendisine destek veren isimlere görev vermeyi sürdürürken Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak arasında kavga çıktığı öne sürülmüştü. Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ENGİN ÖZKOÇ BAŞDANIŞMAN OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Parti yönetimindeki keyfi atamalarına bir yenisini daha ekleyen Kılıçdaroğlu, bakanlık için vekil olmayan Engin Özkoç'u, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.

ÖZTRAK İLE ÖZKOÇ ARASINDA TARTIŞMA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın söz konusu atamayı istemeyerek tartışma çıkardığı ve diyaloglar sırasında da sesini yükselttiği iddia edilmişti.

Halk TV'den Seyhan Avşar, ikili arasında yaşananları köşe yazısında, "Olay o kadar büyümüş ki Engin Özkoç ile Faik Öztrak arasında bir tartışma yaşanmış ve Özkoç bu tartışmada sesini yükseltmiş. Özkoç ve Öztrak'ın ilişkisinin pek de iyi olmadığı CHP'yi takip eden tüm gazeteciler tarafından bilinen bir gerçeklik. Ama bu kadar büyük bir gerilime ilk kez tanık olundu." ifadeleriyle aktarmıştı.

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