CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, parti içindeki adı yolsuzlukla geçen bazı isimlerle çoğu il başkanını görevden almaya hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybettiği 2023'teki şaibeli kurultay sonrasında CHP'de yaşanan çekişmeler adeta iç savaşa dönüştü. Kulislerde konuşulan son iddiaya göre, Kılıçdaroğlu eğer 'mutlak butlan' kararı ile göreve geri dönerse ilk icraatından birisi partide kapsamlı bir temizlik olacak.

ÜÇ İSMİN ÜZERİ ÇİZİLDİ

Son dönemdeki söylemleri nedeniyle hedef tahtasında bulunan üç CHP'li ismin partiden ihraç edileceği konuşuluyor.

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın "Kemal Kılıçdaroğlu partiden ihraç edilmeli" sözlerinin ardından Gökhan Zeybek'in "yüzüne tükürürler" çıkışı CHP'de ortalığı karıştırmıştı. Son olarak Burhanettin Bulut'un sosyal medyada troll hesaplar aracılığıyla Kılıçdaroğlu'na küfür ve hakaretler ettirdiği iddiaları gündeme gelmişti.

Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu'nun bu üç ismi partiden ihraç edeceği düşünülüyor.

CHP'DE İÇ SAVAŞ: KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ AYAKLANDI

"Para karşılığı gizli oy" skandalının yaşandığı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan dava 30 Haziran'da görülecek. "Butlak butlan" kararının beklendiği mahkeme günü yaklaştıkça CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bazı isimler Genel Merkeze ve Özgür Özel'e adeta savaş açtı. CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırılar karşısında susmayacaklarını vurguladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "GÖREVE HAZIRIM" MESAJI

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması durumunda partinin başına döneceğini söyledi.

"Mahkeme kararını 'tanımıyorum' demenin hukuki olarak bir karşılığı yok." diyen Kılıçdaroğlu, bu görevi kabul etmemesi halinde partinin kayyum riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: GÖREVİ KABUL ETMEK TARİHSEL VEBA DOĞURUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına tepki gösterdi. CHP lideri, "Görevi kabul etmek tarihsel bir veba doğurur" dedi.

"Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur. Siyasi Partiler Kanunu'nda kayyum değil, çağrı heyeti var." diyen Özel, "Onda da 40 gün içinde seçim yapılır yazıyor." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAORĞLU DESTEKÇİLERİ BAYRAK KALDIRDI

Öte yandan CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemlere ve hakaretlere sessiz kalmayan bazı CHP'liler, Genel Merkeze ve Özgür Özel'e adeta bayrak kaldırdı. CHP'li milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'na yapılanlar karşısında sessiz kalamadı.

Aralarında Mahir Polat, Ali Öztunç, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal ve Deniz Demir'in bulunduğu CHP'li milletvekilleri parti genel merkezine ve Özel yönetimine tepki gösterdi.

İzmir Milletvekili Mahir Polat, "7. Genel Başkanımıza saldıranlar emin olun ki, siyasi anlamda; Partimizin Harim-i ismetinde boğulacaktır." ifadelerini kullandı.

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini belirterek, "CHP kimsenin kariyer basamağı değildir! Partimize zarar verenlerin karşısında susmayacağız." dedi.

Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kılıçdaroğlu'na yönelik her iftiranın CHP'nin değerlerine, geçmişine ve geleceğine yapılmış bir saldırı olduğunu belirtti.