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Politika

CHP'de ''kimlik'' korkusu: Neo-liberaller öne çıkıyor

Yeni dönemin ardından CHP'nin sol sosyalist kanadında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin sosyal demokrat kimliğine zarar vereceği korkusu başladı.

Yeni Şafak18 Kasım 2023 Cumartesi 08:01 - Güncelleme:
CHP'de ''kimlik'' korkusu: Neo-liberaller öne çıkıyor
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CHP'de "İmamoğlu partiyi ANAP'laştıracak" endişelerine 'kimlik' korkusu eklendi. CHP'nin sol sosyalist kanadında, İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP'nin sosyal demokrat kimliğine zarar vereceği korkusu hakim.

İMAMOĞLU GÖLGE LİDER

Yeni Şafak'a konuşan kaynaklar, CHP'nin Meclis Grubu'nda ve genel merkez kadrolarında sosyal demokrat siyasilerin varlığını koruduğunu ancak PM'de 'İstanbul ekibi' olarak adlandırılan 20 üyenin, neo-liberal görüşte olduğunu ifade ediyor. Kaynaklar, "İmamoğlu ve PM içindeki İstanbul ekibi varlığını artırdıkça, CHP'nin sosyal demokrat kimliğinden kopuşların yaşanması işten bile değil" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ODA YENİ GÖREV

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP Genel Başkanı'nın Meclis'teki Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Şükran Kütükçü, yeni dönemde de, Özgür Özel'in ve CHP Grubu'nun Protokol Müdürü oldu. Genel Başkan Özel'in makam odasının tam çaprazındaki odaya taşınan Kütükçü, genel başkan dahil tüm grubun, Meclis dışından gelen konuklarla görüşme trafiğini yönetecek. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'ndan boşalan genel başkanlık makam odasına geçmesinden sonra Özel'in eski odasına Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır taşındı. Başarır'ın odası ise Kütükçü'ye tahsis edildi.

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