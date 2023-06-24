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Politika

CHP'de koltuk savaşı kızışıyor! İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'na bir ay süre verdim

Seçim hezimeti sonrası CHP'de koltuk savaşları son sürat devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran'da kendisinin doğum gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek kendi önerisi doğrultusunda partinin kurmaylarını toplayıp değişim yapın dediğini, Kılıçdaroğlu'na bir ay süre verdiğini, Kılıçdaroğlu'nun da buna karşılık Merkez Yürütme Kurulu'nu değiştirip, kongre takvimi başlattığını ileri sürdü.

Sabah24 Haziran 2023 Cumartesi 00:38 - Güncelleme:
CHP'de koltuk savaşı kızışıyor! İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'na bir ay süre verdim
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İmamoğlu, İBB'nin CHP Meclis grubuyla yaptığı bayramlaşma programında hem Kılıçdaroğlu'na hem de Canan Kaftancıoğlu'na mesajlar gönderdi. CHP'de kılıçların çekildiği şeklinde yorumlanan açıklamalarda İmamoğlu'ndan hem itiraf geldi hem de muhataplarına mesajlarına gönderildi. Ayrıca CHP Meclis grubundaki programa İyi Partili Başkan Vekili Akın Gürkan'ın da katılması dikkat çekti.

"KILIÇDAROĞLU'NA 1 AY SÜRE VERDİM"

Sabah'ın haberine göre; Ekrem İmamoğlu'nun "4 Haziran benim doğum günümdü. Genel başkana gittim, partinin bütün kurmaylarını toplayıp benim önerim doğrultusunda değişim yapın dedim. Ve kendisine 1 ay süre verdim. O ne yaptı, ertesi günü MYK'yı değiştirdi ve kongre takvimini başlattı. Hiç doğrum bulmadım. Ben bir değişim sesi yükselttim bu sesi büyütmeye devam edeceğim. partideki partinin sorumluluğu birinci derecede genel başkana aittir. ikinci derecede ise İstanbul Büyükşehir belediye başkanı olarak bana aittir" diyerek partide başka kimseyi de tanımadığını ima ettiği belirtildi.

"BİZ BU ŞEKİLDE GİDERSE BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBEDECEĞİZ"

İl başkanlarının yayımladığı bildiriye de değinen İmamoğlu, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ima ederek "Bir il başkanının yazdığı metindir bu. Keşke o il başkanı açıktan bunları bana söyleyecek cesarete sahip olsaydı. Seçim zamanı sesim kısıktı çok çalıştım konuşamadım ama bundan sonra konuşacağım. bayram ortası ya da bayram sonu değişim iradesini en yüksek sesle sesle kamuoyuna deklare edeceğim" dediği iddia edildi. İmamoğlu'nun bayramlaşma programında "Biz bu şekilde giderse büyükşehirleri kaybedeceğiz, İstanbul'da kim kazanacağını iddia ediyorsa gelsin o aday olsun" dediği öğrenildi.

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