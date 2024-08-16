CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer akşam yemeğinde bir araya geldi. Peki o yemekli toplantıda ne konuşuldu?

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun Tunç Soyer'i CHP Genel Başkanlığı için düşündüğü iddia ediliyordu. Hatta Tunç Soyer'in de genel başkanlık için çalıştığı da konuşuluyordu.

Soyer'in Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinden sonra atılacak adımların netleşmesi bekleniyordu. Beklenen o görüşme yapıldı. CNN TÜRK'e konuşan Tunç Soyer, "Türkiye meselelerini konuştuk." dedi. Genel başkanlığın gündeminde olmadığını söyleyen Soyer, "Ama dillendirmediğim bir şeyin gündeme gelmesi gurur verici" ifadelerini kullandı.

"Genel başkanlık için kapıları kapatmıyor musunuz?" sorusuna ise Soyer, "Erken diyorum. Ne evet ne hayır diyorum" cevabını verdi.

Tüzükte neler olması gerektiğine yönelik için hazırlığının olduğunu belirten Soyer, "Tüzük kurultayına kafa yoruyoruz çalışıyoruz" dedi.