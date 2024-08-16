İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2024 Cuma / 11 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6996
  • EURO
    37,0602
  • ALTIN
    2658.83
  • BIST100
    10032.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'de koltuk savaşları bitmiyor! Tunç Soyer'den adaylık sorusuna cevap
Politika

CHP'de koltuk savaşları bitmiyor! Tunç Soyer'den adaylık sorusuna cevap

Oturduğu koltuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden Özgür Özel'e kaptıran CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için yanıp tutuşurken ilginç bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı için Tunç Soyer'i hazırladığı iddiası gündemdeyken İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya geldi. Soyer, 'Genel başkanlık için kapıları kapatmıyor musunuz?' sorusuna, “Erken diyorum. Ne evet ne hayır diyorum” cevabını verdi.

16 Ağustos 2024 Cuma 09:52 - Güncelleme:
CHP'de koltuk savaşları bitmiyor! Tunç Soyer'den adaylık sorusuna cevap
ABONE OL

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer akşam yemeğinde bir araya geldi. Peki o yemekli toplantıda ne konuşuldu?

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun Tunç Soyer'i CHP Genel Başkanlığı için düşündüğü iddia ediliyordu. Hatta Tunç Soyer'in de genel başkanlık için çalıştığı da konuşuluyordu.

Soyer'in Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinden sonra atılacak adımların netleşmesi bekleniyordu. Beklenen o görüşme yapıldı. CNN TÜRK'e konuşan Tunç Soyer, "Türkiye meselelerini konuştuk." dedi. Genel başkanlığın gündeminde olmadığını söyleyen Soyer, "Ama dillendirmediğim bir şeyin gündeme gelmesi gurur verici" ifadelerini kullandı.

"Genel başkanlık için kapıları kapatmıyor musunuz?" sorusuna ise Soyer, "Erken diyorum. Ne evet ne hayır diyorum" cevabını verdi.

Tüzükte neler olması gerektiğine yönelik için hazırlığının olduğunu belirten Soyer, "Tüzük kurultayına kafa yoruyoruz çalışıyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.