Şüpheli Metin Kaya'nın, kurultay sonrası İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis üyeliğine getirildiği ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tutan, eşinin Çekmeköy Belediyesi'nde çalıştığını, kardeşinin de kurultay sonrası Beşiktaş Belediyesi'nde işe başladığını kabul etti.

Dönemin Erzurum İl Başkanı Safi Karayalçın, delegelerle birlikte kaldıkları otel masraflarının Genel Merkez tarafından karşılandığını söyledi. Karayalçın belediyelerden ihale aldığını da itiraf etti. Eski Erzurum İl Başkanı Suat Dülger de 'Kongre Kitap Kafe'nin açılış maliyetlerinin eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından karşılandığını ifade etti.