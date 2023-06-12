CHP'de koltuk savaşları sürüyor: Özel'in 'adaylık' mesajına Öztrak'tan cevap

28 Mayıs hezimetinin hemen ardından sözde 'Halil İbrahim Sofrası' adı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanı herkesi bir araya getiren muhalefette sular durulmuyor. Yaşanan büyük yenilgi sonrası CHP seçmeni Kılıçdaroğlu'nun istifasını beklerken koltuk savaşları da bir bakıma başlamış oldu. Muhalif seçmenler Kılıçdaroğlu'nun istifasını dört gözle beklerken CHP'nin liderlik koltuğunda gözü olanlar da adeta birbirine girmeye başladı.

CHP'de Ekrem İmamoğlu kameralar önünde 'değişim' mesajı verirken, Kılıçdaroğlu ise yanıt olarak MYK'da yaptığı değişikliğe atıfta bulunarak cevap veriyor.

Son olarak; İmamoğlu'nun yanı sıra Özgür Özel'in de sorumluluktan kaçmayacağını söyleyerek adaylık mesajı vermesi dikkat çekti.

Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.

ÖZEL: MÜZAKEREYLE PAYLAŞIM BİZİ SIKINTIYA SOKTU



Özel, 6'lı masadan yüzde 5 katkı beklediklerini ancak yaptıkları araştırmalara göre katkının 0,7-1 aralığında kaldığını saptadıklarını söyledi. Özel, "Müzakereyle paylaşım bizi sıkıntıya soktu. 39 vekil verdik. Oy kaybıyla sonuçlandı. Kendi seçmenimize de anlatamadık." dedi.

ÖZTRAK'TAN ÖZEL'E CEVAP

Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt ise partisinin MYK toplantısının ardından konuşan Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in verdiği 'değişim' mesajına ilişkin "Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir" yorumunu yaptı.

MYK'ye yeni isimler eklenmesini 'yenilenme' olarak tanımlayan Öztrak, kongrenin de en kısa sürede yapılacağını ifade etti: Öztrak, "Bu çerçevede genel başkanımız ilk olarak MYK'sını yeniledi. MYK'mız da ilk iş olarak kongreler takvimini başlattı. Mümkün olan en kısa sürede, kongreler süreci, parti meclisimizin uygun gördüğü bir tarihte kurultayımızla taçlanacaktır." diye konuştu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını da değerlendiren Öztrak, "Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir. Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde yapacağı değişimi yapıp MYK'yi yenilemiştir" dedi.