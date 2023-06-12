CHP'de koltuk savaşları sürüyor: Özel'in 'adaylık' mesajına Öztrak'tan cevap

Son olarak; İmamoğlu'nun yanı sıra Özgür Özel'in de sorumluluktan kaçmayacağını söyleyerek adaylık mesajı vermesi dikkat çekti.
Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.
ÖZEL: MÜZAKEREYLE PAYLAŞIM BİZİ SIKINTIYA SOKTU
Özel, 6'lı masadan yüzde 5 katkı beklediklerini ancak yaptıkları araştırmalara göre katkının 0,7-1 aralığında kaldığını saptadıklarını söyledi. Özel, "Müzakereyle paylaşım bizi sıkıntıya soktu. 39 vekil verdik. Oy kaybıyla sonuçlandı. Kendi seçmenimize de anlatamadık." dedi.
ÖZTRAK'TAN ÖZEL'E CEVAP
Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt ise partisinin MYK toplantısının ardından konuşan Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in verdiği 'değişim' mesajına ilişkin "Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir" yorumunu yaptı.
MYK'ye yeni isimler eklenmesini 'yenilenme' olarak tanımlayan Öztrak, kongrenin de en kısa sürede yapılacağını ifade etti: Öztrak, "Bu çerçevede genel başkanımız ilk olarak MYK'sını yeniledi. MYK'mız da ilk iş olarak kongreler takvimini başlattı. Mümkün olan en kısa sürede, kongreler süreci, parti meclisimizin uygun gördüğü bir tarihte kurultayımızla taçlanacaktır." diye konuştu.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını da değerlendiren Öztrak, "Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir. Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde yapacağı değişimi yapıp MYK'yi yenilemiştir" dedi.