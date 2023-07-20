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Politika

CHP'de kriz derinleşiyor: Baba oğlunun biletini kesti!

Seçim öncesi baba-oğul rolüne bürünen daha sonra da adeta iki düşmana dönüşen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki ipler tamamen kopuyor. Son olarak İmamoğlu'nun, CHP'li isimlerle 'gizli' bir toplantı düzenlemesi Kılıçdaroğlu'nu bir hayli rahatsız ettiği öğrenildi. Yaşanan bu olaylardan sonra Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun da biletini kestiği ve İBB Başkan adaylığı için Mustafa Sarıgül'ü düşündüğü ortaya çıktı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 21:10 - Güncelleme:
CHP'de kriz derinleşiyor: Baba oğlunun biletini kesti!
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Seçim hezimeti yaşayan CHP'de "değişim" talebinde bulunan İmamoğlu'nun, eski CHP yöneticileriyle yaptığı çevrimiçi toplantı adeta bardağı taşıran son damla oldu. İmamoğlu, o toplantı için "Gizli değildi" derken, Faik Öztrak ise "Etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduğu ve İmamoğlu'nun da biletinin kesildiği iddia edildi.

'MUSTAFA SARIGÜL' İDDİASI

CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün canlı yayınına konuk olan Gazeteci Hilal Köylü, CHP'nin İBB Başkan adaylığı için CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü düşündüğünü söyledi.

Köylü açıklamasında, "CHP kulislerinde İstanbul seçimi için Ekrem İmamoğlu'nun alternatifi olarak Mustafa Sarıgül görülüyor." dedi.

SARIGÜL'DEN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gizli toplantısı sosyal medyaya sızdırılan İmamoğlu ve CHP kurmaylarına şarkı sözleriyle göndermede bulunmuştu. Sarıgül, Twitter hesabından paylaştığı gönderide "Tutmayın yol verin gidene gidene. Cevap da vermem artık gücüme gidene" ifadelerini kullanmıştı.

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