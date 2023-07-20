CHP'de kriz derinleşiyor: Baba oğlunun biletini kesti!

Seçim hezimeti yaşayan CHP'de "değişim" talebinde bulunan İmamoğlu'nun, eski CHP yöneticileriyle yaptığı çevrimiçi toplantı adeta bardağı taşıran son damla oldu. İmamoğlu, o toplantı için "Gizli değildi" derken, Faik Öztrak ise "Etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduğu ve İmamoğlu'nun da biletinin kesildiği iddia edildi.

'MUSTAFA SARIGÜL' İDDİASI



CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün canlı yayınına konuk olan Gazeteci Hilal Köylü, CHP'nin İBB Başkan adaylığı için CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü düşündüğünü söyledi.

Köylü açıklamasında, "CHP kulislerinde İstanbul seçimi için Ekrem İmamoğlu'nun alternatifi olarak Mustafa Sarıgül görülüyor." dedi.

SARIGÜL'DEN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME



CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gizli toplantısı sosyal medyaya sızdırılan İmamoğlu ve CHP kurmaylarına şarkı sözleriyle göndermede bulunmuştu. Sarıgül, Twitter hesabından paylaştığı gönderide "Tutmayın yol verin gidene gidene. Cevap da vermem artık gücüme gidene" ifadelerini kullanmıştı.