CHP'de kriz derinleşiyor: Çok daha vahim görüntüler geliyor

Gazeteci Murat Çiçek moderatörlüğünde ekrana gelen Açık Görüş programı, Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki sıcak gelişmeleri çok boyutlu analizlerle izleyiciye aktardı.

Programda siyaset, dış politika, medya ve toplumsal değişim başlıkları uzman konukların yorumlarıyla değerlendirildi.

"MECLİS'TE İKİ BAŞLILIK GÖRÜNTÜSÜ"

Programda konuşan Korkut Ata Üniv. Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yeşilkuş, siyasi yapıya ilişkin değerlendirmelerinde Meclis içinde dikkat çeken bir denge sorununa işaret etti. Yeşilkuş, karar alma süreçlerinde farklı odakların etkili olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde siyasi tartışmaların daha sert bir görünüm kazanabileceğini ifade etti.

CHP'DE BÖLÜNME SÜRECİ Mİ?

Kırıkkale Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. Merve Suna Özcan, Özgür Özel'e ilişkin değerlendirmesinde siyasi söylemlerin etkisine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in oluşturduğu bağlam, tamamen şiddetin siyasallaşması konusunda bir mağduriyet alanı oluşturma."

CHP'DE "EKSEN KAYMASI"

İletişimci-Yazar Ali Saydam, CHP'nin siyasi çizgisine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Saydam, uzun yıllar tek parti iktidarı geçmişine rağmen CHP'nin günümüzde güçlü bir iktidar alternatifi oluşturmakta zorlandığını savunarak, bunun bir "eksen kayması" ile açıklanabileceğini dile getirdi.

"CHP, CHP'YE KARŞI"

Saydam ayrıca, partideki iç tartışmalara da değinerek CHP'nin mevcut ve geçmiş siyasi yapısı arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu belirtti.

Kurultay süreçlerine atıfta bulunan Saydam, parti içi rekabetin CHP'nin kurumsal yapısını etkilediğini ve bu durumun siyasi pozisyonlara yansıdığını söyledi.

"BİR PARTİ İKİ KÜRSÜ"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda ise, parti içi tartışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir partinin genel başkanı korsan yöntemlerle kendi grubunda konuşturulmuyor. Bunun ismi parti içerisinde bir parti kurmaktır."