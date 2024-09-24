CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki gerilim, krize dönüştü. İki büyükşehir belediye başkanı arasında son dönemde yaşanan anlaşmazlıklar, özellikle muhalefet içinde geniş yankı buldu. İmamoğlu'nun yaptığı son açıklamada, isim vermeden Yavaş'ı hedef alması siyaset kulislerinde gündeme oturdu.

İmamoğlu "Aynı çatı altında siyaset yapanların kişisel anlaşmazlıkları değil, halkın sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini" belirterek, "Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz" sözleriyle üstü kapalı eleştirilerde bulundu. Bu sözler, özellikle muhalefet cephesinde İmamoğlu'nun Yavaş'a karşı rahatsızlığını açıkça dile getirdiği şeklinde yorumlandı.

Mansur Yavaş cephesinden ise doğrudan bir yanıt gelmezken son olarak Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Ankara milletvekili Yüksel Arslan'ın paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Arslan, X hesabından yaptığı paylaşımla İmamoğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü. Ekrem İmamoğlu hakkında "Siyasi kalpazan, proje çocuk" gibi sert ifadeler kullanan Arslan, sosyal medya paylaşımında, "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle ve vatan hainleriyle yan yana gelenler, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ediyor, bu apaçık ortada" dedi.

Bu paylaşımı alıntılayan Mansur Yavaş ise Arslan'a "twitini silmeyi' tavsiye etti. Yaşananlar 'danışıklı dövüş' olarak yorumlanırken CHP'de isimleri Cumhurbaşkanlığı için konuşulan ikili arasındaki kriz tabana da yayılıyor.

"KİM NE ÇOCUĞU BİLEMEYİZ"



Konuyla ilgili CHP'li meclis üyesinden dikkat çeken ifadeler içeren bir açıklama geldi. CHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten X hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş'a açık açık meydan okudu.

İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Üreten "Kim ne çocuğu onu biz bilemeyiz ama Ekrem İmamoğlu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir Cumhuriyet çocuğudur. Kimse sabrımızı sınamasın!" ifadelerini yazdı.

İmamoğlu-Yavaş cephesinde kavga

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında yaşanan gerilim, CHP tabanına da yayılıyor. İki lider arasındaki anlaşmazlıkların partide derin bir krize yol açabileceği ve tabanda bölünmelere neden olabileceği konuşuluyor.