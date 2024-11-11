CHP'de sular durulmak bilmiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında siyasi çekişmeye dönüşen Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu partideki bölünmeyi derinleştirdi.

KURULTAY FİTİLİ ATEŞLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'inde son dönemdeki politikaları parti içi muhalefet tarafından çok sert dille eleştirilmeye başlandı. Bu süreçte olağanüstü kurultay tartışmalarının da fitili ateşlendi.

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 8 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Özel'in son dönemdeki politikalarını eleştirerek "Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır. CHP'de gerekirse Kurultay'a gidilir" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL REST ÇEKTİ

9 Kasım'da İzmir'de konuşan Özgür Özel, parti içi tartışmaların bitirilmesi çağrısı yaparak şunları söylemişti:

İşimizi yapacağız, önümüze bakacağız. Bundan sonra CHP'de kimse birbirine laf yetiştirmeyecek. Yine de birileri konuşuyorsa onu da partinin vicdanına havale edin. Kimse birbirine cevap vermesin. İşimize bakalım.

81 İL BAŞKANINDAN DESTEK

CHP'nin 81 il başkanı kurultay tartışmaları devam ederken Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu.

Yayınlanan bildiride "Özgür Özel'e inanıyoruz, güveniyoruz. Kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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