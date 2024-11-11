İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2024 Pazartesi / 10 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3517
  • EURO
    36,7201
  • ALTIN
    2944.37
  • BIST100
    9264.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'de kurultay fitili ateşlendi! 81 il başkanından ''Özel'' bildirisi
Politika

CHP'de kurultay fitili ateşlendi! 81 il başkanından ''Özel'' bildirisi

Yeniden olağanüstü kurultay tartışmalarının alevlendiği CHP'de 81 il başkanı Genel Başkan Özgür Özel'e destek bildirisi yayınladı.

11 Kasım 2024 Pazartesi 12:03 - Güncelleme:
CHP'de kurultay fitili ateşlendi! 81 il başkanından ''Özel'' bildirisi
ABONE OL

CHP'de sular durulmak bilmiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında siyasi çekişmeye dönüşen Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu partideki bölünmeyi derinleştirdi.

KURULTAY FİTİLİ ATEŞLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'inde son dönemdeki politikaları parti içi muhalefet tarafından çok sert dille eleştirilmeye başlandı. Bu süreçte olağanüstü kurultay tartışmalarının da fitili ateşlendi.

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 8 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Özel'in son dönemdeki politikalarını eleştirerek "Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır. CHP'de gerekirse Kurultay'a gidilir" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL REST ÇEKTİ

9 Kasım'da İzmir'de konuşan Özgür Özel, parti içi tartışmaların bitirilmesi çağrısı yaparak şunları söylemişti:

İşimizi yapacağız, önümüze bakacağız. Bundan sonra CHP'de kimse birbirine laf yetiştirmeyecek. Yine de birileri konuşuyorsa onu da partinin vicdanına havale edin. Kimse birbirine cevap vermesin. İşimize bakalım.

81 İL BAŞKANINDAN DESTEK

CHP'nin 81 il başkanı kurultay tartışmaları devam ederken Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu.

Yayınlanan bildiride "Özgür Özel'e inanıyoruz, güveniyoruz. Kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

'Kurultay' çağrısı CHP'yi karıştırdı

"Kandil'i bile hayrette bıraktı"

Özel'in PKK telaffuzu tepki çekti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.