30 Haziran 2020 Salı 08:20 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 08:20

CHP’nin koronavirüsü salgını nedeniyle ertelediği 37. Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz’da seyircisiz olarak Bilkent Odeon Gösteri Merkezi’nde yapılacak. Onur üyelerinin de alınmayacağı kongrede Genel Başkanlık yarışı beklenmezken Parti Meclisi içinse kıyasıya bir rekabet olacağı belirtiliyor. Akşam'ın CHP kaynaklarından edindiği bilgilere göre tek adaylı il kongrelerinde eli güçlenen Kılıçdaroğlu’nun amacı 60 kişiden oluşacak Parti Meclisi listesini deldirmemek.

Kılıçdaroğlu ilk etapta 104 isimden oluşan bir PM adayı listesi oluşturacak. Kurultay delegelerinden 60 PM üyesini kendisinin belirlediği 104 isimden seçmesini isteyecek.

Aralarında İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke gibi isimlerin olduğu muhaliflerin Genel Merkez listesinin delinmesi için bildiri yayınlayacağı ayrıca kurultayın 2021’de yapılması için mahkemeye başvuracağı belirtiliyor.

İNCE’YE ‘ADAY OL’ BASKISI

Bazı kurultay delegelerinin Muharrem İnce’yle bir görüşme yaparak ‘Aday olun’ baskısı yaptığı kulislere yansıdı. İl kongrelerinin tek adayla yapılması nedeniyle İnce’nin aday olmayı düşünmediği öğrenildi. İnce’nin Genel Sekreter olarak CHP yönetimine girmeye sıcak baktığı konuşuluyor. İnce’nin bu göreve getirileceği de bilgiler arasında.