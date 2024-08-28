CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha sandıklar bile kurulmadan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili 'makam' yakıştırmaları devam ediyor.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı yönünde bir iddia ortaya attı.

Ortaya atılan iddianın ardından Yavaş'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

İsmail Saymaz'a konuşan Yavaş, söz konusu iddianın asılsız olduğunu söyledi.

İddiayı yalanlayan Yavaş, "Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok, Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli" dedi.

"PARTİYİ KARIŞTIRMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"



Yavaş, Şaban Sevinç'in 'partiyi karıştırdığını' söyledi.