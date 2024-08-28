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Politika

CHP'de makam kavgası! Mansur Yavaş yandaşlarının ortaya attığı iddiayı yalanladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP yandaşı Şaban Sevinç'in 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Mansur Yavaş yardımcısı olacak' şeklindeki iddiasını yalanladı. Yavaş, 'Bu konuda bir bilgimiz yok Sevinç partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor.' diye konuştu.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
CHP'de makam kavgası! Mansur Yavaş yandaşlarının ortaya attığı iddiayı yalanladı
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CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha sandıklar bile kurulmadan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili 'makam' yakıştırmaları devam ediyor.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı yönünde bir iddia ortaya attı.

Şaban Sevinç

Ortaya atılan iddianın ardından Yavaş'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

İsmail Saymaz'a konuşan Yavaş, söz konusu iddianın asılsız olduğunu söyledi.

İddiayı yalanlayan Yavaş, "Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok, Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli" dedi.

"PARTİYİ KARIŞTIRMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Yavaş, Şaban Sevinç'in 'partiyi karıştırdığını' söyledi.

Yavaş, "Kimmiş bu beş kişi; açıklamaları lazım. Beş kişi mi karar veriyor? CHP yüzyılı aşmış bir parti... Nasıl karar alacağı belli! Kuralları belli. Şaban (Şaban Sevinç) herhalde bir görev üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok." şeklinde konuştu.

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