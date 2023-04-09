CHP'de milletvekili aday listesi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki milletvekili adayları listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.
İşte CHP'nin milletvekili aday listesi:
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
1. Murat Emir
Ankara 3'üncü Bölge
1. Tekin Bingöl
2. Umut Akdoğan
3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)
4. Aylin Yaman
5. Ahmet Ersen Özsoıy
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
1. Sururi Corabatur
2. Cavit Arı
3. Aliye Coşar
4. Mustafa Erdem
5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
7. Murat Özçelik
8. Ercüment Taşdemir
9. Nilüfer Defeci
10. Vahap Tuncer
11. Sibel Gezen
12. Ramiz Atakan
13. Emrah Yurtlak
14. Zehra Milli
15. Hatice Kübra Turan
16. Müge Gezginci Uysal
17. Mehmet Gök
1. Mahmut Tanal
2. Müslüm Cengizhan Akalın
3. Ahmet Tüysüz (DEVA)
4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5. İbrahim Direk
6. Süleyman Gök
7. Ali Fethi Gürler
8. Abdullah Direk
9. Müslüm Şikak
10. Adnan Tüysüz
11. Abdulkadir Çetin
1. Yüksel Taşkın
2. Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda Erdan Kılıç
4. Murat Bakan
5. Ednan Arslan
6. Seda Kaya (DEVA)
7. Haydar Altıntaş (DP)
8. Devrim Barış Çelik
9. Sefer İpekli
10. Güldem Atabay
11. Şahbal Aras
12. Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14. Birgül Değirmenci
1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (DP)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
10. Altan İnanç
11. Emine Helin İnan Kınay
12. Ayten Gülsever
13. Nurşen Balcı
14. Burak Kotan