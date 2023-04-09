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Politika

CHP'de milletvekili aday listesi belli oldu

CHP heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

9 Nisan 2023 Pazar 16:13 - Güncelleme:
CHP'de milletvekili aday listesi belli oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki milletvekili adayları listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.

İşte CHP'nin milletvekili aday listesi:

Ankara

*1'inci bölge

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

*2'inci bölge

1. Murat Emir

Ankara 3'üncü Bölge

1. Tekin Bingöl

2. Umut Akdoğan

3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)

4. Aylin Yaman

5. Ahmet Ersen Özsoıy

İstanbul

*İstanbul 1'inci bölge

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

*İstanbul 2'inci Bölge

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

*İstanbul 3'üncü Bölge

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

Antalya

1. Sururi Corabatur

2. Cavit Arı

3. Aliye Coşar

4. Mustafa Erdem

5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7. Murat Özçelik

8. Ercüment Taşdemir

9. Nilüfer Defeci

10. Vahap Tuncer

11. Sibel Gezen

12. Ramiz Atakan

13. Emrah Yurtlak

14. Zehra Milli

15. Hatice Kübra Turan

16. Müge Gezginci Uysal

17. Mehmet Gök

Şanlıurfa

1. Mahmut Tanal

2. Müslüm Cengizhan Akalın

3. Ahmet Tüysüz (DEVA)

4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5. İbrahim Direk

6. Süleyman Gök

7. Ali Fethi Gürler

8. Abdullah Direk

9. Müslüm Şikak

10. Adnan Tüysüz

11. Abdulkadir Çetin

İzmir

*İzmir 1'inci Bölge

1. Yüksel Taşkın

2. Ahmet Tuncay Özkan

3. Sevda Erdan Kılıç

4. Murat Bakan

5. Ednan Arslan

6. Seda Kaya (DEVA)

7. Haydar Altıntaş (DP)

8. Devrim Barış Çelik

9. Sefer İpekli

10. Güldem Atabay

11. Şahbal Aras

12. Fulya Akçay

13. Mehmet Şahin Fırat

14. Birgül Değirmenci

*İzmir 2'inci Bölge

1. Gökçe Gökçen

2. Rıfat Nalbantoğlu

3. Rahmi Aşkın Türeli

4. Mahir Polat

5. Salih Uzun (DP)

6. Deniz Yücel

7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)

8. Hüseyin Sezer

9. Esin Doğan Metin

10. Altan İnanç

11. Emine Helin İnan Kınay

12. Ayten Gülsever

13. Nurşen Balcı

14. Burak Kotan

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