24 Eylül 2025 Çarşamba
Politika

CHP'de milli hassasiyet yoksunluğu: Yabancı siyasetçilerin misyoneri gibi hareket ediyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar. Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanı'mıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için 'siyasi uydu' gibi hareket ediyorlar.' ifadelerini kullandı.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP ve muhalefet partilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarından ötürü tepki gösterdi.

Ömer Çelik, mesajında şunları kaydetti:

"CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanı'mızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar 'siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar. Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanı'mıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için 'siyasi uydu' gibi hareket ediyorlar. Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak da son derece sakıncalı bir durum. Cumhurbaşkanı'mızın insanlık ittifakının sesi, bölgesel ve küresel barışın en önde gelen siyasi liderlerinden biri olduğu, tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Kurulan her barış masasında ve diplomasi zemininde Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyaseti uluslararası bir referans haline gelmiştir. Bu gerçeklere karşı çarpık bir yaklaşım geliştirenlerin amaçları ve misyonları bellidir."

