'CHP'de muhalifler '1 Nisan' hazırlığı yapıyor'

CHP'de aday belirleme sürecinde yaşanan sıkıntılar, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi ve bazı belediye başkanlarının istifası ile gün yüzüne çıkarken, bir dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sağ kolu" olarak adlandırılan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamaları ise rahatsızlığın boyutunu gözler önüne serdi.

Aday belirlemede ön seçim prensibini uygulamayan CHP'de, en başından bu yana süren aday belirlemeye yönelik eleştirilerse sürüyor.

"CHP, İKTİDAR OLMASIN DİYEN BİR KİTLE VAR"

Eleştirilerin fitilini CHP'nin geçen yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül yaktı. "CHP içinde partinin iktidar olmasını istemeyen bir kitle var." diyerek Şişli'de aday gösterilmemesine tepki gösteren Sarıgül, DSP'den adaylığını açıkladı.

Sarıgül'ü, tekrar aday yapılmayan Muğla Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Adana Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal takip etti. Aday adayı olan ancak aday yapılmayan bazı isimler de CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP'de bu tür tartışmalar yaşanırken, bu kez önemli bir isim, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi görevi bıraktığını açıkladı. Resmi bir açıklama yapılmasa da Hamzaçebi'nin İstanbul'un bazı ilçe adaylarına tepki amacıyla bu kararı aldığı belirtildi.

İstanbul Maltepe'de yeniden aday yapılan Ali Kılıç, Ataşehir'de Battal İlgezdi, Zeytinburnu'nda ise Adil Emecan, tartışmaların odağındaki isimler oldu. Ali Kılıç parti örgütü ve bazı yöneticilerden tepki görürken, İlgezdi ise 27 Ocak'taki 13 saatlik uzun PM'nin ana gündem maddesini oluşturdu. Battal İlgezdi tepkilere rağmen, eşi Gamze İlgezdi ve 40 kadar üyenin oyu ve verilen adaylık önergesinin kabulu ile yeniden aday yapıldı. İstanbul 3. Bölge Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın eşi olan Zeytinburnu adayı Adil Emecan da eleştirilen isimler arasında yer aldı.

"CHP'DE ADAYLAR İÇİN ŞAHSİ YAKINLIĞA BAKILDI"

Dün ise bir zamanlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sağ kolu" olarak nitelendirilen ve örgütün teslim edildiği İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaptığı bir açıklama ile adaylara eleştiri getirdi. Tekin, aday belirlemede liyakata uyulmadığını belirtirken, "şahsi yakınlık" vurgusu yaptı. CHP'de örgütün de en fazla eleştiri konusu olan bu durumun ilerleyen süreçte daha güçlü dillendirilmesi bekleniyor.

CHP'nin İstanbul'da rahatsızlık yaratan ve partililerin sorguladığı bir diğer isim ise Beyoğlu adayı yapılan ÖDP Genel Başkanı Alper Taş oldu. Taş, gelen eleştiriler üzerine, "Bana CHP’nin şu veya bu yerde gösterdiği adayları soran ve bu durumdan dolayı eleştiren arkadaşlar. Ben CHP’den milletvekili adayı değilim.Beyoğlu’na özel bir çalışma yürüteceğiz. Kazanırsak bir çizgi de kazanacak. Sol için yeni bir dönemin önü açılacak." açıklamasını yapmıştı.

İZMİR TARTIŞMALARI

CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı gösterilen Tunç Soyer'e yapılan eleştiriler sürerken İzmir ilçeleri de tartışmaların başka bir boyutunu oluşturdu.

"CHP'nin kalesi" diye adlandırılan kentte mevcut belediye başkanlarının çoğunun tekrar aday yapılmaması örgütte rahatsızlık yarattı. CHP'nin İzmir adayları üzerinde yaşanan tartışmaların sonucunda İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa etti.

CHP'de bir süre daha bu eleştirilerin sürmesi bekleniyor ancak "muhaliflerin" seçim sonrasına odaklandığı tahmin ediliyor. Başarısızlık durumunda muhalif kesimlerin yine Muharrem İnce öncülüğünde kurultay talebinde bulunacağı belirtiliyor.

CHP'de merkez yönetimin ise Ankara başta olmak üzere bazı önemli büyükşehir belediyelerini kazanarak, gelecek tepkileri göğüslemeye çalışacağı ifade ediliyor.

Bu arada Muharrem İnce, partisinin adaylarına destek amacıyla il, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. İnce'nin seçimler sonrası ne yapacağını kestirmek için henüz erken olsa da bir il ziyareti sırasında söylediği, "Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama susuyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil çalışma zamanı." sözleri bazı şeyleri özetliyor.