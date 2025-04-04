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Politika

CHP'de olağanüstü kurultay için geri sayım! Özgür Özel'in ilk rakibi belli oldu

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 Nisan'da yapılacak 21. Olağanüstü Kurultayı öncesinde genel başkanlık adaylığını açıklayarak Özgür Özel'e rakip oldu.

IHA4 Nisan 2025 Cuma 18:35 - Güncelleme:
CHP'de olağanüstü kurultay için geri sayım! Özgür Özel'in ilk rakibi belli oldu
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Üç dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Uysal, adaylık kararını sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu. Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik teamüller çerçevesinde yürütmesi gerektiğini ifade etti.

Demokrasiye katkı sunmak, partide birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla aday olduğunu belirten Uysal, "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" dedi.

  • kurultay
  • Ümit Uysal

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