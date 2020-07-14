İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2020 Salı / 23 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8666
  • EURO
    7,7871
  • ALTIN
    397.294
  • BIST100
    118399
Politika

CHP'de ortalık karıştı! Muhaliflerden PM hamlesi

CHP'de kurultau hazırlıkları sürerken, 300'e yakın delege üzerinde etkisi olan Önder Sav'ın 20 kişilik alternatif PM listesi hazırladığı öğrenildi. CHP 37. Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz'da yapılacak.

14 Temmuz 2020 Salı 08:50 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 08:56
ABONE OL

CHP'de kurultay günü yaklaşırken partinin muhalif isimleri 20 kişilik alternatif PM listesi için harekete geçti. Akşam'ın haberine göre, Muharrem İnce, Ali Şeker, Selin Sayek Böke’nin bu listede olacağı konuşulurken parti içindeki muhalif kanatın ise İlhan Cihaner’in aday olması için bastırdığı iddia edildi. Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen büyükşehir belediye başkanlarının da PM’ye adam sokmak için yarışı başladı. Mansur Yavaş dışındaki bütün başkanların Kılıçdaroğlu’na baskı kurdukları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en az 3 PM üyeliği istediği iddia edildi. Öte yandan Aykut Erdoğdu’nun ise Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde olacağı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.