CHP'de ortalık karıştı! Muhaliflerden PM hamlesi

14 Temmuz 2020 Salı 08:50 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 08:56

CHP'de kurultay günü yaklaşırken partinin muhalif isimleri 20 kişilik alternatif PM listesi için harekete geçti. Akşam'ın haberine göre, Muharrem İnce, Ali Şeker, Selin Sayek Böke’nin bu listede olacağı konuşulurken parti içindeki muhalif kanatın ise İlhan Cihaner’in aday olması için bastırdığı iddia edildi. Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen büyükşehir belediye başkanlarının da PM’ye adam sokmak için yarışı başladı. Mansur Yavaş dışındaki bütün başkanların Kılıçdaroğlu’na baskı kurdukları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en az 3 PM üyeliği istediği iddia edildi. Öte yandan Aykut Erdoğdu’nun ise Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde olacağı belirtildi.