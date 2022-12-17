CHP'de ortalık toz duman: İmamoğlu talimatı dinlememiş!

"Ahmak" diyerek YSK (Yüksek Seçim Kurulu) üyelerine hakaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Ülke TV'de yayınlanan "Aksam Baskısı" programı katılan Gazeteci Zafer Şahin, kulislere sızan ses getirecek bilgiyi açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU'NU DİNLEMEDİ" İDDİASI

Şahin, davadan karar çıktığı anda Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olduğunu hatırlatarak, karar sonrası İmamoğlu'nu aradığını ve "Bekleyin gelip altılı masayı toplayıp karar tepki göstereceğiz" dediğini söyledi.

Kılıçdaoğlu'nun telefondaki bu teklifine yönelik ise İmamoğlu'nun genel başkanını dinlemediği ve İYİ Parti lideri Meral Akşener miting gerçekleştirdiğini ifade etti.