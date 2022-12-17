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Politika

CHP'de ortalık toz duman: İmamoğlu talimatı dinlememiş!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararı sonrası kendisini arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bekleyin gelip altılı masayı toplayıp karar tepki göstereceğiz' talimatını dinlemediği ortaya çıktı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 08:03 - Güncelleme:
CHP'de ortalık toz duman: İmamoğlu talimatı dinlememiş!
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"Ahmak" diyerek YSK (Yüksek Seçim Kurulu) üyelerine hakaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Ülke TV'de yayınlanan "Aksam Baskısı" programı katılan Gazeteci Zafer Şahin, kulislere sızan ses getirecek bilgiyi açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU'NU DİNLEMEDİ" İDDİASI

Şahin, davadan karar çıktığı anda Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olduğunu hatırlatarak, karar sonrası İmamoğlu'nu aradığını ve "Bekleyin gelip altılı masayı toplayıp karar tepki göstereceğiz" dediğini söyledi.

Kılıçdaoğlu'nun telefondaki bu teklifine yönelik ise İmamoğlu'nun genel başkanını dinlemediği ve İYİ Parti lideri Meral Akşener miting gerçekleştirdiğini ifade etti.

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