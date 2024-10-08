CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilişkisi olduğuna dair yazı yazan CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın, 'kesin ihraç talebi'yle partisinin Antalya İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Partinin genel başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında ispatı olmayan, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın isimli üyenin 4 Ekim itibariyle tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Küçükaydın ise, sahibi olduğu haberimizvar.net adlı internet sitesindeki köşesinde 5 Ekim'de yazı yazdı ve iddiasının arkasında olduğunu belirtti.

'İDDİAMIN ARKASINDAYIM'

Küçükaydın, özetle şöyle dedi: "Yazdığım yazıdaki iddiaları ve daha fazlasını başta CHP Genel Merkezi yöneticileri olmak üzere parti camiasının çok iyi bildiğini biliyorum. Bilinenlerin en masum olanını dile getirerek CHP'nin önündeki tehlikeyi anlatmaktı derdim. Diğerlerini yazmak kalemimi utandırır, CHP'ye zarar verir. Özgür Özel ve ekibinin yarın son kullanma tarihleri geldiğinde, ortaya saçılanlarla kurtarmamız gereken CHP olacaktır. CHP'ye güven sorgulanacaktır, CHP çatısı altında siyaset yapmak imkansız hale gelecektir. Boynuma geçirilmek istenen ip yarın benim onur madalyam olarak göğsümde taşınacaktır."

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, önceki gün bir video yayınlayarak iddiaları yalanlamış, isim vermeden Küçükaydın'ı suçlamıştı.

İL BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA

CHP'nin 81 il başkanı ise ortak açıklama yaptı. Açıklamada "Genel Başkanımız Özgür Özel'in de, alçakça iftira atılan Gülşah Durbay başkanımızın da sonuna kadar arkasındayız." denildi.

Özel'in sağ kolundan yaylım ateşi

CHP'li vekil Ediz Ün istifa etti

Özgür Özel'den 'Kağıthane' gafı