17 Mart 2022 Perşembe 09:12 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 09:13

CHP Sultanbeyli Eski İlçe Başkanı Muharrem Konuk, yaptığı açıklamayla, partisinin ilçe yönetimi hakkında oldukça ses getirecek iddialarda bulundu.

MAAŞINI İLÇE BAŞKANINA VERMEYİNCE KOVULDU

Kazandığı aylık ücreti Sultanbeyli İlçe Başkanı'na vermediği gerekçesiyle İBB Şehir Hatları Yönetim Kurulu üyeliğinden atıldığını söyleyen Konuk, "Ben İTÜ mezunu makine mühendisiyim. Yerime atanan arkadaşımızı küçümsemiyorum ama yanlış bilmiyorsam ilkokul diploması dahi yok. Kendisine başarı diliyorum. Liyakatın anlamı bizim ilçede böyle takdir ediliyor." ifadelerini kullandı.

Konuk'un yaptığı yazılı açıklama şöyle: