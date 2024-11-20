CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da görülecek duruşması için destek çağrısı yaparak "safları sıklaştırın" paylaşımı yaptı. Bu paylaşıma CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek açıklaması geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise esnaf pazarı ziyaretini "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" mesajıyla paylaşınca CHP kanadında tartışmalara neden oldu.

İmamoğlu'nun mesajına tepkiler gelince danışmanı Murat Ongun, paylaşımın tamamen tesadüf olduğunu söyledi.

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