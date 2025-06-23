"Delegelerin oyları satın alındı" iddiasıyla başlayan 'şaibeli kurultay' soruşturması sürerken CHP'de yeni bir kavganın daha fitili ateşlendi.

Cezaevindeki Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nu görüşmesine ilişkin Özgür Özel, "Genel başkan da demiş, 'Olur mu, ben video çektim. Kurultayın tertemiz olduğunu, kimsenin lekeleyemeyeceğini' söyledim. Ekrem Bey de bundan büyük memnuniyet duymuş." ifadeleriyle ziyaretin perde arkasını anlattı.

ÖZEL'İN SÖZLERİNİ YALANLADI

Özel'in bu sözlerine, Kılıçdaroğlu'nun avukatından yalanlama geldi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, yaptığı açıklamada, "Sayın Özel'in, Sayın İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan, gerçekle bağdaşmayan ve Sayın Kılıçdaroğlu'na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi, ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutum değildir." dedi.

"PARASINI KESTİM, DÜŞMANLIK YAPIYOR"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in kurultayla ilgili "butlan" söylemlerine tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun evinde geçen bir diyaloğu aktaran Özel, Kılıçdaroğlu'nun kurultayın "tertemiz" geçtiğini açıkça söylediğini, buna rağmen Çelik'in açıklamalarının gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

"Parasını kestiğim için partiye düşmanlık yapıyor" diyen Özel, "Avukat, CHP'nin önceki dönem genel başkanına dava takibi için para alıyormuş. 10 yıl partiden maaş almış. Benim avukatlarım para almaz. CHP'ye gönül vermiş binlerce avukat var. Beni savunmak için sıraya girerler. Böyle biri para istiyor. Bu kabul edilemez." diye konuştu.

"BU ARKADAŞ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun avukatına yönelik tepkisinde şunları söyledi:

Sonra güya Kemal Bey'in avukatı olan bir arkadaş çıktı. Abuk sabuk bir açıklama yaptı. Abuk sabuk. Yeniden bir tartışma başlatmak üzere onu görsen hani desen ki Kemal Bey'in avukatı bu adam uğraşıyor. Butlan olsun diye. Adam uğraşıyor sanki kurultayda şaibe varmış der gibi. İnanamıyorum yani. İnanamıyorum o yapılan sorumsuzluğa. Sonra Ekrem Başkan, Kemal Bey'e bir mektup yazmış bana söyledi. Mektup yolladım dedi. Bu avukatın sorumsuzluğu nedir? Bu arkadaş ne yapmaya çalışıyor. Sizin söylediğiniz sözü, bana söylediğiniz sözü öyle bir şey yok diye güya Genel Başkan'ı yalanlıyor. Beni yalanlıyor sizinle aramızda olan diyaloğu yalanlıyor diye şey yapmış. Kemal Bey onun gereğini yani mektupla veya açık iletişimde mutlaka yapacaktır.