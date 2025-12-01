İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5304
  • EURO
    49,358
  • ALTIN
    5783.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'de ''Sivas Katliamı'' çatlağı! Tekin'den Fikri Sağlar'a: Giderken, Elmadağ'dan neden döndün
Politika

CHP'de ''Sivas Katliamı'' çatlağı! Tekin'den Fikri Sağlar'a: Giderken, Elmadağ'dan neden döndün

CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'a “37 insan diri diri yanarken bakan olarak ortada yoktun. Giderken, Elmadağ'dan neden döndün.” sözleriyle sert tepki gösterdi.

AKŞAM GAZETESİ1 Aralık 2025 Pazartesi 08:36 - Güncelleme:
CHP'de ''Sivas Katliamı'' çatlağı! Tekin'den Fikri Sağlar'a: Giderken, Elmadağ'dan neden döndün
ABONE OL

CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın kendisine yönelik "İnsanlar ya parayla ya ideolojiyle yer edinir, kiralayabilirsiniz" sözlerine tepki gösterdi. Tekin, Fikri Sağlar'a 2 Temmuz 1993'te yaşanan "Sivas Katliamı" ile yanıt verdi. Tekin, "Ben kiralık değilim Sağlar. Ama belli ki kiralıkların mantığıyla konuşmayı kendine hak görmüşsün. Sivas Katliamı günü 3 kez resmi olarak katılacağını bildirmene rağmen neden şenliklere gitmedin?" diye sordu.

HODRİ MEYDAN

Tekin, sosyal medyadan Sağlar'a meydan okudu: "37 insan diri diri yakılırken, Kültür Bakanı olarak ortada yoktun. O gün sadece görevini değil, tarih karşısındaki sorumluluğunu da terk ettin. Üstelik iddialara göre Elmadağ'a kadar gidip, oradan geri döndüğün söyleniyor. Madem yola çıktın, o halde Elmadağ'dan neden döndün? Bu ülkenin aydınlarının yakıldığı o kara günde, seni geri çeviren neydi? Kime, neye, hangi baskıya boyun eğdin? İşte bu sorunun cevabını veremediğin sürece, kimseye ders verecek konumda değilsin. Hodri meydan. Gel, halkın iradesiyle ve şahsımda CHP'nin 40 yıllık tarihiyle yüzleş."

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.