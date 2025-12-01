CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın kendisine yönelik "İnsanlar ya parayla ya ideolojiyle yer edinir, kiralayabilirsiniz" sözlerine tepki gösterdi. Tekin, Fikri Sağlar'a 2 Temmuz 1993'te yaşanan "Sivas Katliamı" ile yanıt verdi. Tekin, "Ben kiralık değilim Sağlar. Ama belli ki kiralıkların mantığıyla konuşmayı kendine hak görmüşsün. Sivas Katliamı günü 3 kez resmi olarak katılacağını bildirmene rağmen neden şenliklere gitmedin?" diye sordu.

HODRİ MEYDAN

Tekin, sosyal medyadan Sağlar'a meydan okudu: "37 insan diri diri yakılırken, Kültür Bakanı olarak ortada yoktun. O gün sadece görevini değil, tarih karşısındaki sorumluluğunu da terk ettin. Üstelik iddialara göre Elmadağ'a kadar gidip, oradan geri döndüğün söyleniyor. Madem yola çıktın, o halde Elmadağ'dan neden döndün? Bu ülkenin aydınlarının yakıldığı o kara günde, seni geri çeviren neydi? Kime, neye, hangi baskıya boyun eğdin? İşte bu sorunun cevabını veremediğin sürece, kimseye ders verecek konumda değilsin. Hodri meydan. Gel, halkın iradesiyle ve şahsımda CHP'nin 40 yıllık tarihiyle yüzleş."