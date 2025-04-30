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Politika

CHP'de ''siyasi suikast'' kavgası! Görevden almalar partiyi karıştırdı

CHP'li belediyelere yolsuzluk ve terör operasyonları sürerken İzmir'de Karabağlar ve Bayraklı İlçe Başkanları görevden alındı. İki ilçe başkanının görevden alınmasının, ilçe örgütlerinde sıkıntıya neden olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
CHP'de ''siyasi suikast'' kavgası! Görevden almalar partiyi karıştırdı
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Peş peşe gelen istifaların, belediyelere yönelik yolsuzluk ve terör operasyonlarını sürdüğü CHP'de taşlar yerine bir türlü oturamadı. Son olarak İzmir'de iki ilçe başkanı görevlerinden alındı.

CHP İzmir İl Başkanlığı, Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek'in görevden alınmasına karar verdi.

Söz konusu isimlerin görevden alınmasının başkanlık yaptıkları ilçe örgütlerinde rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi.

"SİYASİ SUİKAST" TEPKİSİ

Görevden alınan Bülent Sözüpek, "Ne yazık ki elindeki güçle siyasi suikast yapanları, Karabağlar Örgütümüzun vicdanına havale ediyorum." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde de Aliağa ve Menderes ilçelerinde bazı CHP'li meclis üyeleri çeşitli gerekçeler öne sürerek partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

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