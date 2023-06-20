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Politika

CHP'de sular durulmuyor! Eren Erdem, İmamoğlu'na sert çıktı: Dikte edemezsiniz

28 Mayıs hezimetinin ardından CHP kanadındaki neredeyse tüm siyasiler adeta birbirine girdi. Sürekli olarak 'değişim' çağrıları yapan İmamoğlu da çoğu zaman sert tepkilerin odağına konuyor. Son olarak İmamoğlu'nun değişim çağrılarını sert dille eleştiren Eren Erdem, 'Siz yukarıdan aşağıya doğru 'efendim ben şöyle yapacağım deyip değişim dikte edemezsiniz.' dedi.

20 Haziran 2023 Salı 21:41 - Güncelleme:
CHP'de sular durulmuyor! Eren Erdem, İmamoğlu'na sert çıktı: Dikte edemezsiniz
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük hezimete uğrayan CHP'de sular durulmuyor. Yenilginin hemen ardından koltuk savaşları başlarken CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de 'değişim' çağrısında bulunan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Erdem, seçim sonrasında Kılıçdaroğlu'na baş kaldıran İmamoğlu'na 'Değişim aşağıdan yukarıya doğru başlar' diyerek adeta aba altında sopa gösterdi. Erdem, "Siyasi partilerde değişim nasıl başlar, değişim aşağıdan yukarıya doğru başlar. Yani değişim toplamda tabanın öncülüğünde ve liderliğinde gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

'DİKTE EDEMEZSİNİZ'

Önümüzdeki günlerde değişimin gerçekleşeceğini belirten Erdem, "Siz yukarıdan aşağıya doğru 'efendim ben şöyle yapacağım deyip değişim dikte edemezsiniz. Değişim nasıl yapmanız gerekir. Çok basit esası itibariyle CHP gelenekleri bu konuda fevkalâde ciddi tecrübeye sahiptir. Önümüzdeki günlerde de gerçekleşecektir zaten. Türkiye'deki tüm il ve ilçe başkanlıklarınıza danışma kurullarını toplayın dersiniz. Bu partide eksik ve tamamlanması kanaatinde olduğunuz bütün düşüncelerinizi buralarda tartışın ve raporlar yoluyla genel merkeze aktarın dersiniz." ifadelerini kullandı.

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