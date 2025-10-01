İSTANBUL 22°C / 14°C
  CHP'de sular durulmuyor! İki meclis üyesi daha istifa etti
Politika

CHP'de sular durulmuyor! İki meclis üyesi daha istifa etti

Manisa'nın Kula ilçesinde CHP Belediye Meclisi üyeleri Semra Gündüz ve Hilal Çetinkaya, partilerinden istifa etti. İstifaların ardından Kula Belediye Meclisi'ndeki dağılım CHP 7, MHP 4, AK Parti 2, Bağımsız 2 oldu.

1 Ekim 2025 Çarşamba 20:21
CHP'de sular durulmuyor! İki meclis üyesi daha istifa etti
Belediye Meclisi toplantısı öncesinde mazeret dilekçesi sunarak oturuma katılmayan CHP'li meclis üyeleri Semra Gündüz ve Hilal Çetinkaya, aldıkları kararla CHP'den ayrıldıklarını duyurdu. Gündüz ve Çetinkaya'nın, bundan sonraki süreçte belediye meclisindeki görevlerini bağımsız üye olarak sürdürecekleri öğrenildi.

PARTİ İÇİ ANLAŞMAZLIK İDDİASI

İstifaların ardından Kula Belediye Meclisi'ndeki dağılım CHP 7, MHP 4, AK Parti 2, Bağımsız 2 oldu. Gündüz ve Çetinkaya'nın neden istifa ettiklerine dair resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde parti içi anlaşmazlıkların bu kararda etkili olduğu iddia ediliyor.

Kula Belediye Meclisi'nde bağımsız olarak görev yapmaya devam edecek olan iki ismin, önümüzdeki süreçte meclis çalışmalarına nasıl bir katkı sağlayacakları merak konusu oldu.

  • kula
  • istifa

