Olağan Kongre sürecine giren CHP'de bu hafta sonundan itibaren delege seçimleri başlayacak. Bir grup CHP'li, Özgür Özel'in genel başkan olduğu "şaibeli kurultaya" yönelik davadan çıkacak sonucun beklenmesi gerektiğini belirterek, delege seçiminin durdurulması için İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 13 Ağustos 2025'te delege seçimleri, 13 Eylül 2025'te ilçe kongreleri, 5 Ekim 2025'te il kongreleri olmak üzere 39'uncu Olağan Kurultay takvimini açıkladığı hatırlatılan dilekçede, mevcut yönetimin hukuka aykırı şekilde göreve gelmiş olması nedeniyle bu sürecin telafisi imkansız zararlar doğuracağı kaydedildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Dilekçede, Beyoğlu'nda yapılıp sonuçları YSK hükümlerine aykırı şekilde Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na bildirilen 8 Ekim 2023'teki İstanbul Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren durdurulması, kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılması, bir önceki yönetimin veya mahkemenin atayacağı geçici kurulun göreve iade edilmesi talep edildi.

Ayrıca İstanbul Kongresi delegelerinin görevden uzaklaştırılması, 39'uncu Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulması ve davanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edilmesi istendi.

