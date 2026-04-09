Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy çoğunluğuna rağmen geçtiğimiz günlerde yapılan İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimleri AK Parti'ye kaybetmesinin yankıları sürerken CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, kendi adaylarına boş oy atan parti üyesini tespit ettikleri ve kendisinin de bu olayı itiraf ettiğini söyledi.

CHP'nin 10, AK Parti 8, MHP 2 ve İYİ Parti'nin 2 sandalye sahibi olduğu Bilecik İl Genel Meclisindeki seçimlerde, mevcut Başkan Ramazan Kurtulmuş 11, CHP'nin İsmail Hakkı Elmas 9 oy alırken, 2 oy boş çıktı. Bu sonuçlar sonrasında mevcut Başkan Ramazan Kurtulmuş 3 yıllık dönem için yeniden başkan seçilmişti.

"HEM PARTİDEN HEM DE İL GENEL MECLİS ÜYELİKTEN İSTİFA DİLEKÇELERİNİ VERDİLER"

Seçim sonrası 10 sandalyesi bulunan CHP'ye 9 oy çıkması şok etkisi oluştururken, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, seçimlerinde kendi adaylarına boş oy atan parti üyesini tespit ettikleri ve kendisinin de bu olayı itiraf ettiğini söyledi. Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde İl Genel Meclisi başkanlığı seçimiyle ilgili bir malum kazası yaşadığımızı tüm kamuoyu biliyor. Bu olaydan sonra biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşen sorumluluk çerçevesinde, partimizin tüzükleri ve partimizin bugüne kadarki ilkeleri doğrultusunda gerekeni yapmak adına araştırmayı başlattık. Bu araştırma esnasında tabii ki elimize bir takım doneler geçti. Bu donelerden yola çıkarak bu kişiyi tespit etmeye çalıştık. Şimdi İl Genel Meclis Başkanlığı seçimine gittiğimizde küçük bir seçim sandığı vardı. Küçük bir seçim sandığı olduğu için seçim sandığında atılan oyların hepsi üst üste düşüyordu. Üst üste düştüğü için kimin nereye oy verdiği oyların sayımı sırasında da ortaya çıkıyordu. Biz bu konuda özellikle sandığın karışmasını istedik, ama sandık çok küçük olduğu için karışma olmadı. Karışma olmadığı için bir, iki, üç açılıyor AK Parti, sonrasında CHP, CHP ve 7'nci oya gelince boş. Sonra yine bizim adayımızın oy çıkıyor. Yani buradan anladığımız bizim yedinci sırada oy kullanan Mehmet Gündüz arkadaşımız burada boş attığı ortaya çıkıyor. Seçime geldikten sonra İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımız 'Bu zan altında duramayız, biz bu zan altında barınamayız. Dolayısıyla biz onurumuzla istifa ediyoruz' diye hem partiden hem de İl Genel Meclisi üyeliğinden istifa dilekçeleri bizzat tarafıma ilettiler" dedi.

"DÜN ARADIĞIMDA 'BAŞKANIM NE OLUR BENİMLE EKMEĞİMLE OYNAMAYIN' CEVABI VERDİ"

Özdemir, açıklamasının devamında, bu olayın ortaya çıkmasının ardından 10 kişiyi tek tek odasına çağırdığı anlatarak, "İlk olarak sıra İnhisar İl Genel Meclis Üyesi arkadaşımız Mehmet Gündüz'e geldiğinde 'Neden yaptı' dedim. Bana 'Başkanım ben yapmadım' demesi üzerine görüntüler olduğu ve izlemesi gerektiğini söylememin ardından itiraf etti kendinin yaptığını, bizim için itiraf etmesi yeterli değil. Bunu nasıl yaptığı bizim için önem arz ediyor. Kendisine sormama rağmen kendisi şunu söyledi, 'Buradan çıkalım başkanım arkadaşlarının yüzüne bakamam ve dışarıda bu konuyu detaylarıyla size anlatacağım' dedi" diye konuştu.

"DİSİPLİN KURUMUNA SEVK EDİLDİ"

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Gündüz'ün Disiplin Kuruluna sevk edildiğini anlatarak, "Parti içi yargı organları, parti içindeki organlar bu konuyla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan sonra arkadaşın onurlu davranıp İl Genel Meclisi üyeliğinden de istifa edip ayrılmasını uygun buluyoruz. Kendisinin takdirine bırakıyoruz" dedi.