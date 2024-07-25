Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Gazeteci Altan Sancar, tv100 yayınında çarpıcı kulis bilgilerini paylaştı.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde iki ismin arasında gerilim yaşandığı öne sürülürken yaşanan olayı anlatan Sancar, "Mansur Yavaş yerel seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak 'Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun' diyor. İmamoğlu ise 'Bu hesapların bizimle ilgisi yok' yanıtını veriyor. Bu cevaptan tatmin olmayan Yavaş ise 'Durdurmanızı rica ediyorum' diyerek telefonu İmamoğlu'nun yüzüne kapatıyor" ifadelerini kullandı.

Sancar, "Yayından önce Kemal Bey'e yakın isimlerle konuştuğumda çok açık imza toplama niyeti olduğunu söylediler. Ve bakın Diyarbakır'a gidiyor. Burada nereyi ziyaret edecek? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, CHP il örgütü, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek. Hacı Bektaş'a da gidecek. İzmir'e de gitti biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti." dedi.