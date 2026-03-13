15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
  CHP'de sular durulmuyor! Zehir zemberek sözlerle istifa etti: Emeğin ve vefanın görünmez olduğu bir yerde kalmanın bir anlamı yok
Politika

CHP'de sular durulmuyor! Zehir zemberek sözlerle istifa etti: Emeğin ve vefanın görünmez olduğu bir yerde kalmanın bir anlamı yok

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa kararını sosyal medyadan duyuran Gül, 'İnsan, haksız yere yalnız bırakılmanın yanında bir de böyle bir haksızlıkla karşılaşınca kırgınlığı daha da büyüyor. Siyaseti hiçbir zaman kişisel kazanç için yapmadım. Ama herkesin kendi çıkarını öncelediği, pastadan alacağı payı düşündüğü, emeğin ve vefanın görünmez olduğu bir yerde kalmanın da artık bir anlamı kalmadı' dedi.

13 Mart 2026 Cuma 22:02
CHP'de sular durulmuyor! Zehir zemberek sözlerle istifa etti: Emeğin ve vefanın görünmez olduğu bir yerde kalmanın bir anlamı yok
Gül, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook üzerinden yayınladığı açıklamada, siyaseti hiçbir zaman makam için yapmadığını ve 26 yıldır CHP'ye emek verdiğini belirtti.

Hiçbir zaman mücadeleden kaçan biri olmadığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Meclis grubundaki bazı arkadaşlarım kavgaların içine girmemek için beni öne sürmekten çekinmediler. Beykoz'a karşı olan sorumluluklarından kaçanların, yaşananların bedelini başkalarına yüklemesi ve sonunda kürsüye çıkıp konuşma cesareti gösterdiğim için benim adımı deliye çıkarmaya çalışması kabul edilebilir değildi. İnsan, haksız yere yalnız bırakılmanın yanında bir de böyle bir haksızlıkla karşılaşınca kırgınlığı daha da büyüyor. Siyaseti hiçbir zaman kişisel kazanç için yapmadım. Ama herkesin kendi çıkarını öncelediği, pastadan alacağı payı düşündüğü, emeğin ve vefanın görünmez olduğu bir yerde kalmanın da artık bir anlamı kalmadı."

"SUSMAK DA GÖRMEZDEN GELMEK DE BENİM VİCDANIMA SIĞMADI"

Siyasetin sloganlarla değil, vefa, adalet ve dayanışmayla anlam kazandığını dile getiren Gül, "Cumhuriyet Halk Partisinde tüm bu değerler yok oldu. Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisindeki dayanışmanın yerini hesaplar, ortak mücadelenin yerini kişisel çıkarlar aldı. Oysa siyaset, koltukları ya da bireysel pozisyonları koruma yarışı değil, Beykoz'un insanına daha iyi bir gelecek sunma sorumluluğudur. Kişisel çıkarların Beykoz'a hizmet etmenin önüne geçtiği bir yerde susmak da görmezden gelmek de benim vicdanıma sığmadı." ifadelerini kullandı.

Gül'ün istifasının ardından belediye meclisindeki üye dağılımı AK Parti 13, MHP 2, CHP 14 ve bağımsız 2 şeklinde oldu.

