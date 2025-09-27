İSTANBUL 22°C / 16°C
  • CHP'de sular durulmuyor! Zehir zemberek sözlerle istifa etti
Politika

Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'da Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. İlçe başkanının parti üye sayısını bilinçli olarak kısıtladığını ve yeni üyeleri engellediğini belirten Yıldırım 'Artık partinin oylarını artırmak, belediyenin başarısı veya halka hizmet etmek gibi bir düşünceden tamamen uzaklaşmış, sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Kongre sürecinde yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştur' dedi.

AA27 Eylül 2025 Cumartesi 17:27 - Güncelleme:
Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'da Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.

İsa Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, ilçe başkanının parti üye sayısını bilinçli olarak kısıtladığını ve yeni üyeleri engellediğini ileri sürdü.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

CHP ilçe başkanını eleştiren Yıldırım, "Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen, "Önemli olan benim koltuğum" anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık. Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, "Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun" zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik. Artık partinin oylarını artırmak, belediyenin başarısı veya halka hizmet etmek gibi bir düşünceden tamamen uzaklaşmış, sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Kongre sürecinde yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştur." dedi.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Baskılara boyun eğmeyeceğini söyleyen Yıldırım, "İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum. Hiçbir baskıya boyun eğmeden, daha huzurlu, daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde Aksu'ya hizmet etmeye devam edeceğiz."

3 BAŞKAN YARDIMCISI ART ARDA GÖREVİ BIRAKTI

Antalya'nın CHP'li merkez Aksu Belediyesi'nde Başkan Yardımcıları Hüseyin Çelik, Mevlüt Uludağ ve Hasan Şişli görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Belediyede görev yapan beş başkan yardımcısından üçü görevlerinden ayrılmış oldu.

