CHP'de seçimlerin öncesinde yaşanan güç savaşı, kirli kulis bilgilerini ve anket operasyonlarını da beraberinde getirdi.

Parti içi odaklar birbirinin kuyusunu kazarken, adaylık yarışı da şimdiden anketlere meze oldu.

Genel merkezin son yaptırdığı anketlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sert bir düşüş yaşadığı, Genel Başkan Özgür Özel'in ise yükselişe geçtiği parti koridorlarına yansıdı.

YAVAŞ'A İNCE AYAR

Özgür Özel'in, Yavaş'ın milliyetçi-muhafazakar tabandaki gücünü kırmak için anketlere Muharrem İnce seçeneğini dahil ettirdiği öne sürülüyor. Yavaş'a gidecek oyları İnce üzerinden bölerek dağıtmayı hedefleyen Özel'in, bu yolla Yavaş'ın ismini bitirip kendi adaylığını güçlendirmeyi hedefliyor.

YAVAŞ GİTSİN, ANKARA BİZE KALSIN

CHP'de taht oyunları sadece cumhurbaşkanlığı adaylığıyla sınırlı değil. Yavaş'ın aday olmasını canla başla isteyen bir grubun varlığı asıl hedefin Tandoğan'da ki koltuk olduğu öğrenildi. Yavaş'ın anketlerdeki düşünün aksine hareket eden Özel'e yakın bir kadro bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmak isteyenler arasında bulunan Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Milletvekilleri Adnan Beker ve Umut Akdoğan bulunuyor. Yavaş'ı bir an önce aday ilan ettirip Ankara'da oluşan başkanlık boşluğundan yararlanmak isteniyor.

CHP'DE TAHT OYUNLARI DEVAM EDİYOR

Özgür Özel'in her fırsatta dile getirdiği "yeni ve çok sesli CHP" söylemi, parti içindeki herkesin birbirinin ayağını kaydırdığı bir kaosa dönüşmüş durumda. Milletvekillerinin şahsi ikballeri için belediye başkanlığı hesabı yaptığı, genel başkanın ise kendi belediye başkanını anketlerle boğmaya çalıştığı CHP'de adaylık için daha çok parti koridorlarında kulisin yapılması bekleniyor.