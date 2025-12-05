Barış Yarkadaş, CHP'li 4 vekilin Foça'da 49 yıllığına villa kiraladığını ima ederek "Foça'da bazı arsalar, çok konuşan bir vekilin kayınvalidesinin üzerine yapıldı mı? Özgür Özel önce tüm milletvekillerinin ve belediye başkanlarının hem kendi hem de birinci derece akrabalarının mal varlıklarını açıklamasıyla başlaması gerekiyor. Özgür Özel oralardan başlasın." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında kendi mal varlığına ilişkin banka hesaplarını açıklayarak siyasetin finansmanının şeffaflaşması çağrısında bulunmuştu. Özel, sonrasında ise siyasi ahlak yasası çıkarılması gerektiğini söyledi. Özel'in çağrısına CHP eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir cevap geldi.

49 YILLIĞINA 4 VİLLAYI HANGİ VEKİLLER KİRALADI?

Barış Yarkadaş, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında siyasetin finansmanının şeffaflaşması ve siyasi ahlak yasası çıkarılması talebinde bulunan Özgür Özel'e önce tüm milletvekillerinin ve belediye başkanlarının hem kendi hem de birinci derece akrabalarının mal varlıklarını açıklamasıyla başlaması gerektiğini söyledi.

CHP'li milletvekilleriyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan Yarkadaş, CHP'li 4 vekilin Foça'da 49 yıllığına villa kiraladığını ima ederek "Foça'da bazı arsalar, çok konuşan bir vekilin kayınvalidesinin üzerine yapıldı mı? Özgür Özel oralardan başlasın." dedi.