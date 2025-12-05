İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5189
  • EURO
    49,5719
  • ALTIN
    5777.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'de taşları yerinden oynatacak iddia... ''Özgür Özel 4 vekili açıklamalı''
Politika

CHP'de taşları yerinden oynatacak iddia... ''Özgür Özel 4 vekili açıklamalı''

CHP eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'li 4 vekilin Foça'da 49 yıllığına villa kiraladığını ima ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e milletvekilleri ve belediye başkanlarının hem kendi hem de birinci derece akrabalarının mal varlıklarının açıklaması gerektiği çağrısında bulundu. Yarkadaş, 'Foça'da bazı arsalar, çok konuşan bir vekilin kayınvalidesinin üzerine yapıldı mı? Özgür Özel oralardan başlasın.' dedi.

HABER MERKEZİ5 Aralık 2025 Cuma 14:03 - Güncelleme:
CHP'de taşları yerinden oynatacak iddia... ''Özgür Özel 4 vekili açıklamalı''
ABONE OL

Barış Yarkadaş, CHP'li 4 vekilin Foça'da 49 yıllığına villa kiraladığını ima ederek "Foça'da bazı arsalar, çok konuşan bir vekilin kayınvalidesinin üzerine yapıldı mı? Özgür Özel önce tüm milletvekillerinin ve belediye başkanlarının hem kendi hem de birinci derece akrabalarının mal varlıklarını açıklamasıyla başlaması gerekiyor. Özgür Özel oralardan başlasın." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında kendi mal varlığına ilişkin banka hesaplarını açıklayarak siyasetin finansmanının şeffaflaşması çağrısında bulunmuştu. Özel, sonrasında ise siyasi ahlak yasası çıkarılması gerektiğini söyledi. Özel'in çağrısına CHP eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir cevap geldi.

49 YILLIĞINA 4 VİLLAYI HANGİ VEKİLLER KİRALADI?

Barış Yarkadaş, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında siyasetin finansmanının şeffaflaşması ve siyasi ahlak yasası çıkarılması talebinde bulunan Özgür Özel'e önce tüm milletvekillerinin ve belediye başkanlarının hem kendi hem de birinci derece akrabalarının mal varlıklarını açıklamasıyla başlaması gerektiğini söyledi.

CHP'li milletvekilleriyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan Yarkadaş, CHP'li 4 vekilin Foça'da 49 yıllığına villa kiraladığını ima ederek "Foça'da bazı arsalar, çok konuşan bir vekilin kayınvalidesinin üzerine yapıldı mı? Özgür Özel oralardan başlasın." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.