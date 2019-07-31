CHP'de 'tek aday' isyanı: Böyle saçma şey olmaz
CHP’de “İl kongrelerinde tek aday çıksın” diyen Kılıçdaroğlu’na büyük tepki var. Parti teşkilatları WhatsApp gruplarında CHP liderini ‘partiyi sağa kaydırmak’la eleştiriyor. CHP eski Genel Sekreter Önder Sav duruma ‘Böyle saçma şey olmaz’ diyerek tepki gösterdi.
CHP’nin yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar’da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı büyük bir kavganın fitilini ateşledi. Partinin ağır topları, “İl kongrelerine tek adayla gideceğiz” diyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürüyor.
ÖNDER SAV'DAN SERT TEPKİ
CHP’li belediye başkanlarının katıldığı Afyonkarahisar Çalıştayı’na Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları damgasını vurdu. Kılıçdaroğlu burada “İl kongrelerine tek adayla gideceğiz” dedi. Milletvekili ve parti yöneticilerinin içerisinde olduğu WhatsApp gruplarında tepkilerin dozu artarken en sert yazı eski Genel Sekreter Önder Sav’dan geldi. Sav’ın kaleme aldığı yazı kısa süre içerisinde milletvekilleri ve parti yöneticileri arasında WhatsAppp aracılığıyla dolaşmaya başladı.
BÖYLE SAÇMA ŞEY OLMAZ
Sav’ın kaleme aldığı yazıdaki eleştiriler ise şöyle: “Afyon’da düzenlenen Belediye Başkanları toplantısında, Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘bu dönem yeni bir uygulama başlatacağız. İl kongrelerine tek isimle gideceğiz’ dediği ifade edilmektedir. Bu söylemi duyunca ‘Böyle saçma şey olmaz’ diyerek isyan ettim. Bu sözleri, CHP Genel Başkanı söylememiştir diye düşündüm. Eğer söylenmişse CHP’de yeni ve tehlikeli bir dönem başlayacak, içinden çıkılması olanaksız karmaşık bir süreç yaşanacak demektir.”
(Akşam)
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