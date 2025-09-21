CHP, Özgür Özel ve yönetiminin göreve geldiği 38. olağan kurultayın iptali için açılan davanın ardından bugün ikinci kez kurultaya gidiyor. CHP, partili bazı delegelerin başvurusu üzerine açılan "mutlak butlan" talepli iptal davası üzerine 6 Nisan'da ilk olağanüstü kurultayını yapmıştı. Parti yönetiminin başvurusu üzerine gerçekleşen bu kurultayın da iptali için aynı delegeler tarafından yargıya başvurulunca, delegelerin, yaşadıkları kentlerin noterliklerinden aldıkları imzalı belgeleri CHP Genel Merkezi'ne iletmesinin ardından belirlenen gündemle toplanma çağrısında bulunarak olağanüstü kurultay kararı alındı.

"GÜVEN OYLAMASI" YAPILACAK

Özgür Özel'in tek aday olarak girdiği kurultayda delegelerce gündeme, parti tüzüğünde yer alan 'güven oylaması' maddesi de eklendi. Bugüne kadar 38'i olağan, 59 kurultay yapan CHP'nin kayıtlı bin 300'ü aşkın delegesi, önce güven oylaması yapacak ardından da başta genel başkan olmak üzere Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapacak. CHP, delegelerin talebi üzerine gerçekleşecek olağanüstü kurultay ile 'mutlak butlan' talepli iptal davasının konusuz kalacağını savunuyor.

ÖZEL OY KULLANMAYACAK

CHP yönetimi, kurultayda oy kullanacak delegelerin listesini hazırlarken, iptal davaları sürecini de dikkate alarak önemli bir karara da imza attı. Kurultay ile ilgili yeni bir hukuki sorun yaşanmaması için kurultayı iptal edilip yönetimine kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı'nın 200'e yakın delegesinin yanı sıra 38. olağan kurultayda seçilen doğal delegelerin de bu kurultayda oy kullanmaması kararlaştırıldı. Buna göre, kurultayda 'doğal delegeler' olarak Genel Başkan Özel ile Özel'in 'A takımı'nın da içinde yer aldığı Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri oy kullanmayacak. Bu isimler kurultay çağrı metnine de imza koymadı. Özel'in mevcut yönetim listesinde bir değişiklik düşünmediği de belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin yedinci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya katılmayacak. Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin de 21 Eylül'deki kurultayda bulunmaması bekleniyor.