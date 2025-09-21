CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda, Genel Başkan, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimine geçildi.

Kurultay salonunda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadığı görüldü.

"GÜVENOYU VERİRSENİZ SEÇİM YAPMADAN EVLERİMİZE GİDİYORUZ"

Özgür Özel, kurultayda yaptığı konuşmada, "Güven oylaması yapacağız. Normalde hep arkamızda durdunuz. Ama güvenoyu verirseniz seçim yapmadan evlerimize gidiyoruz. Bunun için hep birlikte güvensizlik oyuyla seçimin önünü açmanızı talep ediyorum" dedi.

YÖNETİM DÜŞTÜ

Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasının ardından Divan Başkanı Murat Emir söz alarak, oluşan zaruret nedeniyle güvensizlik oylaması yaptıracağını söyledi. Emir, delegelerin parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultayı topladığını anımsatarak şöyle konuştu: "48'inci maddenin 5'inci fıkrası gereğince seçim yapılabilmesi, sandıkta tekrar bu iradenin yenilenebilmesi için 'güvensizlik oylaması' yapılması zarureti var. Bu usulü bir zaruret. Bu nedenle ayrı ayrı oylarınıza sunacağım." Emir, daha sonra Genel Başkan, PM ve YDK üyeleri hakkında ayrı ayrı yapılan güvensizlik oylamasının, oy çokluğuyla kabul edildiğini bildirdi. Böylece CHP yönetimi düşmüş oldu.

SEÇİMLER BLOK LİSTE İLE YAPILACAK

Devamında bazı kurultay delegeleri, seçimlerin blok liste usulü ile yapılması için Divan Başkanlığına önerge verdi. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi. Murat Emir, Genel Başkan adaylığı için verilen 15 dakikalık sürenin sonlandığını bildirdi. Genel Başkan Özgür Özel, tek aday olarak seçime girecek. Murat Emir ardından, seçime geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kurulu'na devretti.

ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN CHP GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ

Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. Buna göre, CHP tarihinin 60'ıncı kurultayında kayıtlı bin 127 delegeden 917'si oy kullandı. Özgür Özel'in de oy kullandığı seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuca göre Özgür Özel, son 2 yılda 3'üncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu. Kurultay, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek.