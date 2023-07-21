14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları sürüyor. Hatta Ekrem İmamoğlu artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti ve parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.

İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı.

DEĞİŞİM ÇAĞRILARINA OLAY GÖNDERME

CHP'ye yakınlığıyla bilinen tetikçi gazeteci Barış Yarkadaş ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, parti içindeki "değişim" çağrılarına tepki gösterdi. Yarkadaş, en az 5 dönemdir CHP milletvekilliği yapan ve "değişim" istediğini söyleyen isimlerin istifa ederek örnek bir davranış sergileyebileceğini ifade etti. Yarkadaş, "En az 5 dönemdir CHP milletvekilliği yapan ve "değişim" istediğini söyleyen arkadaşlar, işe kendilerinden başlayabilirler. Örneğin; partideki görevlerinden istifa edip kurultayda herhangi bir göreve talip olmayacaklarını açıklayarak örnek bir davranış sergileyebilirler..." dedi.

"İZLERKEN UTANDIM"

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz koyan ve 'değişim' hareketinin başını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zoom üzerinden giriştiği "darbe" hazırlığına tepki gösteren Yarkadaş, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: "Malum video CHP'nin kurumsal kimliğinin ve parti hiyerarşisinin "değişim" adı altında nasıl yok edildiğini net bir şekilde gösteriyor. Belediye başkanının "amiri" pozisyonunda olanlar, belediye başkanının "memuru" gibi sıraya geçip "arz ediyor." İzlerken utandım...

BAY KEMAL'İ TOPA TUTTU: OLMAZ OLSUN BÖYLE SİYASET



CHP fondaşı Sözcü TV'nin kıdemli tetikçilerinden İsmail Saymaz bu kez, CHP'de yaşanan skandal olayı kendi çapında değerlendirdi. CHP'nin 2024 Yerel Seçimleri'nde büyükşehirleri alamayacağını vurgulayan Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiride bulundu.

İmamoğlu'nun alternatif kurultayla Kılıçdaroğlu'nu devirme planları yaptığı Zoom cuntasını aklayan Saymaz, "İmamoğlu'nun değişimi tartışmak üzere Zoom'da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile kafa kafaya verip partisinden ve ortaklarından habersiz gizlice mutabakat imzalayıp 3 Bakanlık ve MİT'i vermesi etik. Bu da siyaset öyle mi! Ya olmaz olsun böyle siyaset! Şu saatten sonra bu siyasetle hangi ittifakı kurarsanız kurun belediye almanız da zor. Kimi nasıl ikna edeceksiniz? Şimdi ittifak kursanız "ona buna ne verdin?" diyecekler. "Hangi mutabakatı imzaladın?" diyecekler." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U, ANKARA'YI, ADANA'YI VE ESKİŞEHİR'İ ALAMAZSINIZ"

Fondaş kanalda açıklamalarda bulunan Saymaz, "Şu saatten sonra Cumhurbaşkanı, Ümit Özdağ'a onu vermiş, HDP'ye ne verdi diyecektir yani. Bu saatten sonra dert anlatamazsınız. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Eskişehir'i üzgünüm alamazsınız." İfadelerini kullandı.